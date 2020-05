Raspberry Pi 4 Model B ab sofort auch mit 8 GB Arbeitsspeicher

Im vergangenen Jahr stellte die Raspberry Foundation den Raspberry Pi 4 vor. Mehr Rechenleistung durch den SoC und mehr Arbeitsspeicher, die Unterstützung eines UEFIs und vieles mehr sollten den Raspberry Pi aufwerten.

Zunächst waren drei Modelle mit 1, 2 und 4 GB Arbeitsspeicher verfügbar. Die Variante mit 4 GB war zunächst nicht erhältlich, inzwischen ist sie es. Dafür ist derweil das Modell mit 1 GB Arbeitsspeicher fast vom Markt verschwunden. Bereits von Anfang an geplant war eine Variante mit 8 GB. Da entsprechende Packages jedoch kaum erhältlich waren, verzichtete man vorerst auf die Einführung.

"We wanted to be able to do an 8GB model but there was no 8GB RAM package then." sagt Eben Upton, Gründer der Raspberry Pi Foundation. "We're launching this absolutely as soon as we can — there's no synthetic delay in this product. If we could have launched this on day one we would have done, but the technology just wasn't there yet."

Nun aber soll es soweit sein. Der Raspberry Pi 4 wird in Kürze mit 8 GB Arbeitsspeicher erhältlich sein.

"The 8GB, of course, is about wanting to provide a platform for power users, and wanting to do that just as soon as the technology is ready. You know, when we launched last year this 8GB package didn't exist – but we sort of suspected it might come to exist. The memory packages we're using are literally some of the first off the production line. This really is a brand-new, shiny memory technology."

Wem die 4 GB also zu wenig für die Anwendung des Raspberry Pi 4 sind, der hat nun eine Alternative. Das Layout der neuen Variante ist zu den anderen identisch. Einzig der RAM-Package hat sich verändert. Theoretisch könnte der SoC 16 GB an Arbeitsspeicher ansprechen. Dies wird man mit dem Raspberry Pi 4 aber wohl eher nicht ausreizen. Mit der neuen Hardware-Version bietet die Raspberry Foundation ab heute eine Beta von Raspbian in einer 64-Bit-Variante.

Der Raspberry Pi 4 mit 1 GB kostet etwa 37 Euro, für 2 GB werden rund 39 Euro fällig und die bislang teuerste Variante mit 4 GB kostet ca. 58 Euro. Der Raspberry Pi 4 mit 8 GB wird noch einmal deutlich teurer werden. 75 US-Dollar waren als Startpreis eingepeilt, allerdings dürfte der Euro-Preis noch einmal deutlich darüber liegen. Das liegt an der aktuell hohen Nachfrage nach den Bastelrechnern. Noch ist der Raspberry Pi 4 mit 8 GB nicht im Handel zu finden.

Noch einmal ein paar technische Daten zum aktuellen Modell: Verbaut sind ein Broadcom BCM2711 (Quad-Core, Cortex-A72, ARM v8, 64 Bit, 1,5 GHz), 2,4 und 5,0 GHz WLAN (802.11ac, Bluetooth 5.0, BLE), Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 40-Pin GPIO und 2x Micro-HDMI.