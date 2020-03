ASUS zeigt neuen Gaming-Desktop ROG Strix GA35-G35DX

ASUS hat den neuen Gaming-Desktop ROG-Strix-GA35-Series vorgestellt. Der GA35-G35DX soll laut Angaben des Herstellers das Spielen von AAA-Titeln mit 4K-Auflösung ermöglichen. Zeitgleich wird das neue ASUS-Komplettsystem laut Angaben des Unternehmens für die Zukunft gerüstet sein und sich aufgrund seiner Hardware-Ausstattung viele Jahre nutzen lassen.

Der GA35-G35DX von ASUS besitzt einen AMD Ryzen 9 3950X mit 16 Kernen. Bei der Grafikkarte kommt eine NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti zum Einsatz. Beim Thema Mainboard greift ASUS zu einem ROG Strix X570 und bestückt dieses mit 64 GB DDR4-3200. Als Festplatte nutzt ASUS neben einer 1 TB großen PCI-Express-4.0-x4-NVMe-SSD noch eine 2 TB SATA-Festplatte. 802.11ac WLAN mit Bluetooth 5.1 sowie einer 1-GbE-Ethernet-Schnittstelle finden sich ebenfalls beim GA35-G35DX wieder.

Um den Ryzen 9 3950X ausreichend zu kühlen setzt ASUS auf einen 240-mm-AiO-Wasserkühler. Bei der GPU-Kühlung kommt eine Custom-Kühllösung zum Einsatz. Beim Netzteil greift das Unternehmen zu einem Modell mit 700 W im 80-Plus-Standard.

Außerdem bietet der neue ASUS-Desktoprechner diverse RGB-LEDs. Ebenfalls besitzt das Gehäuse einen Griff an der Oberseite. An der Vorderseite des Gehäuses verbaute ASUS zwei 2,5-Zoll Hot-Swap-Laufwerksschächte. Zudem finden sich zwei USB-3.1-Type-C- und zwei USB-3.1-Type-A-Anschlüsse und ein Klinkenstecker an der Vorderseite des GA35-G35DX.

Der GA35-G35DX mit Windows 10 vorinstalliert ausgeliefert werden. Wann der neue ASUS-Desktop im Handel erhältlich sein wird, ist bis dato nicht bekannt. Ebenfalls machte ASUS keinerlei Angaben zur unverbindlichen Preisempfehlung.