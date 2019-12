Purism präsentiert 19-Zoll-Server mit BIOS-Alternative Coreboot

Purism hat den Librem Server in drei unterschiedlichen Varianten der Öffentlichkeit vorgestellt. Besonderheit an dem genannten Server ist die Verwendung der offnen Firmware Coreboot. Somit kommt bei dem Server kein proprietäres (UEFI-)BIOS zum Einsatz. Coreboot findet aktuell zumeist Verwendung in Embedded-Systems. Zudem bietet das Unternehmen bereits Notebooks und das Smartphone Librem 5 mit der Coreboot-Firmware an.

Besagter 19-Zoll-Server ist in drei Varianten erhältlich. Das Model L1UM1X8C nutzt einen Intel Xeon D-1541 (8 Kerne / 16 Threads) mit einem Basis-Takt von 2,1 GHz und einem Boost-Takt von 2,7 GHz. Der L1UM2X8C greift auf einen Xeon D-1537 (8 Kerne / 16 Threads) mit einem Basis- und Boost-Takt von 1,7 GHz bzw. 2,3 GHz zurück und beim L1UM3X16C kommt ein D-1587 (16 Kerne / 32 Threads) mit 1,7 GHz bzw. 2,3 GHz zum Einsatz.

Der Server benötigt eine Höheneinheit im Serverschrank. Zudem wurden sämtliche I/O-Schnittstellen nach vorne verlegt. Neben zwei USB-3.0-Schnittstellen befinden sich zwei GbE-Lan-Ports und zwei RJ45-10G-LAN-Anschlüsse an der Vorderseite. Außerdem ist es möglich, einen Dedicated IPMI-LAN-Port zu nutzen. Der Video-Output erfolgt über einen VGA-Anschluss. Alle drei Modelle lassen sich mit vier DDR4-Riegeln bestücken. Insgesamt ist es möglich, den Server mit bis zu 128 GB DDR4-ECC-RDIMM oder 64 GB DDR4 ECC/non-ECC UDIMM auszurüsten.

Das L1UM1X8C-Modell besitzt einen PCI-E 3.0 x16 Full-Height-Slot und verfügt wie alle Varianten über eine M.2-PCIe-3.0-x4-Schnittstelle. Der L1UM2X8C wie auch der L1UM3X16C verfügen über einen PCI-E 3.0 x8 Full-Height-Slot anstelle eines PCI-E 3.0 x16 Full-Height-Slot, wie es beim L1UM1X8C der Fall ist. Der L1UM1X8C nutzt ein 200-W-Netzteil, wohingegen die anderen beiden Varianten auf ein 400-W-Netzteil zurückgreifen.

Des Weiteren nutzt der Hersteller den USB-Sicherheitsschlüssel Purism Librem Key. Dadurch soll laut Angaben von Purism verhindert werden, dass Manipulationen an der Firmware vorgenommen werden können.

Aktuell liegt der L1UM1X8C laut der Webseite von Purism bei rund 2.700 US-Dollar. Für den L1UM2X8C werden knapp 3.300 US-Dollar fällig und wer beim L1UM3X16C zuschlagen will, muss 6.000 US-Dollar auf den Tisch legen.