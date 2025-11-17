Werbung

Sparkle hat seine passive Variante der Intel Arc Pro B60 in der Dual-GPU-Variante vorgestellt. Die mit dem kompletten Namen "Sparkle Intel Arc Pro B60 48GB Passive" bezeichnete Karte bietet zweimal 24 GB GDDR6-Speicher an einem zweimal 192 Bit breiten Speichterface. Auch viele weitere Kerndaten lassen sich einfach verdoppeln: Zweimal 20 Xe2-Kerne, zweimal 160 XMX-Engines und ein GPU-Takt von jeweils 2.400 MHz.

Die Anbindung findet über 16 PCI-Express-5.0-Lanes statt – pro GPU acht Lanes. Die TDP der Karte liegt bei 400 W und wird in dieser Version passiv abgeführt. Das bedeutet nicht, dass die Karte nicht ohne eine indirekte aktive Komponente auskommt. Die im Server verbauten Lüfter müssen dafür sorgen, dass ein ausreichender Luftstrom durch den Kühlkörper geblasen wird.

Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über einen 12V2x-6-Anschluss auf der Rückseite der Karte. Die Abmessungen der Karte betragen 300 x 112 x 42 mm bei einer Belegung von zwei Slots und einem Gewicht von 1.520 g.

Gegenüberstellung der Arc-Pro-B-Serie

Arc Pro B50 Arc Pro B60 GPU BMG-G21 BMG-G21 Xe2-Kerne 16 20 XMX-Engines 128 160 Grafikspeicher 16 GB 24 GB Speicherinterface 128 Bit 192 Bit Speicherbandbreite 224 GB/s 456 GB/s FP8-Rechenleistung 170 TOPS 197+ TOPS Anbindung PCIe 5.0 x8

PCIe 5.0 x8

TDP 70 W 120 bis 200 W Preis 299 US-Dollar ab 500 US-Dollar

Wegen des möglichst guten Luftstroms durch den Kühlkörper verzichtet Sparkle auf eine Vielzahl an Display-Ausgängen auf der Slotblende. Genauer gesagt ist an dieser Stelle nur ein einziger HDMI-2.1a-Ausgang zu finden. Aber Sparkle hat noch einen zweiten untergebracht – an einer eher unkonventionellen Stelle: Der Stirnseite der Karte, dort wo sich bei den Endkunden-Modellen der Grafikkarten häufig der oder die Stromanschlüsse befinden.

Neben der nun neuen Intel Arc Pro B60 48GB Passive gibt es auch noch eine Sparkle Intel Arc Pro B60 24GB Passive in einer Single-GPU-Variante sowie die Sparkle Intel Arc Pro B60 24GB Blower.