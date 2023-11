Werbung

Der Grafikkarten-Hersteller KFA2 hat mit dem ARGB Dark Obelisk einen neuen Grafikkarten-Halter präsentiert, der besonders schweren Grafikkarten einen sicheren Halt im Gehäuse geben möchte. Aktuelle Highend-Grafikkarten werden seit einiger Zeit immer schwerer. Sowohl die Kühl- wie auch die Stromversorgungskomponenten werden stetig umfangreicher.

Eine NVIDIA GeForce RTX 4090 wiegt beispielsweise mittlerweile regelmäßig schon über 2 kg. Auch bei der Länge sind in diesen Segmenten über 30 cm keine Seltenheit mehr. Dies kann dazu führen, dass sich die Karte auf eine ziemlich beunruhigende Art und Weise verbiegen kann, was auch als "GPU Sagging" bezeichnet wird. Die hohe Last hat dabei nicht nur Auswirkungen auf den PCIe-Anschluss selbst. Verbiegt dieser, kann das auch zu brüchigen Lötstellen bei den nahegelegenen RAM-Chips führen. Die Verbindung zwischen RAM-Chips und Grafikkarten-Board wird dadurch instabil, was zu Artefakten bei der Bildausgabe oder zu Fehlermeldungen im Betrieb führen kann. Zudem ist das Durchbiegen für viele Anwender aber auch ein ästhetisches Problem.

KFA2 will das Problem mit seinem Grafikkarten-Halter Dark Obelisk beseitigen und eine sichere wie elegante Lösung anbieten. Die ARGB-beleuchtete Grafikkartenstütze findet dabei komplett werkzeuglos seinen Weg in nahezu jedes Gehäuse. Die magnetische Halterung lässt sich stufenlos von 38 bis 168 mm verstellen, was einen flexiblen Einsatz ermöglichen soll. Dank des 5V ARGB Header und der Xtreme Tuning Software von KFA2 soll die ARGB-Beleuchtung zudem individuell an das eigene Setup angepasst beziehungsweise farblich synchronisiert werden.

Die Grafikkarten-Stütze ist laut Hersteller äußerst stabil und soll dafür sorgen, dass die Grafikkarte dauerhaft perfekt in Position bleibt, ohne zu wackeln, sich zu neigen oder zu verbiegen. Dabei wurde der KFA2 ARGB Obelisk speziell für die Grafikkarten-Modelle KFA2 GeForce RTX 4090 24GB SG (1-Click OC) und 4080 16GB SG (1-Click OC) konzipiert. Bei diesen gehört die Grafikkarten-Stütze auch zum Lieferumfang.

Bedauerlicherweise hat KFA2 noch keine Information darüber verbreitet, ob der ARGB Dark Obelisk zu einem späteren auch einzeln zu erwerben sein wird. Der empfohlene Endkundenpreis für die KFA2 GeForce RTX 4080 16GB SG (1-Click OC Feature) beträgt derzeit 1.249 Euro.