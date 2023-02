Werbung

Alte Grafikkarten der Marke 3dfx sind Raritäten und bei Sammlern heiß begehrt. Entsprechend gibt es Projekte, die eine Wiederbelebung der Hardware zum Ziel haben. Solche Nachbauten sind aber bei weitem nicht so beliebt, wie die Originale. Bei eBay wird nun eine Rev 3700A angeboten. Diese Version ist der heilige Gral dieser Serie an Karten – vor allem, wenn sie noch vollständig funktionsfähig ist, so wie die nun angebotene Karte.

Insgesamt sollen nur rund 1.000 Prototypen dieser Karte, einschließlich dieser Revision, in den Umlauf gekommen sein. Wie viele davon noch funktionieren, ist nicht bekannt.

Die Voodoo 5 6000 kommt mit vier VSA-100-Chips und zudem 128 MB an SDRAM daher. Der Chips arbeiten mit einer Taktfrequenz von 166 MHz. Als Interface kam damals PCI zum Einsatz. Im Jahre 2000 waren auch Varianten mit AGP geplant. Die TDP der Karte liegt bei 60 W.

Fehler im Design sorgten damals dafür, dass ein 8x FSAA (Fullscreen Anti-Aliasing) nicht funktionieren wollte. Der hier angebotene Prototyp wurde vom 3dfx-Ingenieur Hank Semenec angepasst und kann nun laut Artikelbeschreibung auch ein 8x FSAA ausführen.

Aktuell liegt das höchste Gebot bei 9.400 US-Dollar. Die Auktion läuft aber auch noch sieben Tage.