EK präsentiert einen PCIe-Vertikal-Umbausatz für 136 Euro

Wer seine Grafikkarte, vor allem mit montiertem Wasserkühler richtig zur Schau stellen will, der kommt an einer vertikalen Montage kaum vorbei. Zwei Hindernisse bewältigt EKWB mit dem EK-Loop Vertical GPU Holder EVO - Gen4 Riser in einem Zug: Die vertikale Montage soll beinahe in jedem Gehäuse möglich sein und die Anbindung erfolgt mittels Riser auch mit dem PCIe-Gen4-Protokoll.

Vertikale PCIe-Slots sind in vielen, aber nicht allen aktuellen Computer-Gehäusen zwar vertreten, aber dennoch gibt es oft ein Problem - es wird kein PCIe-Riser-Kabel mitgeliefert. Das ist aber nicht einmal das einzige Problem. Denn der Markt bietet zwar verschiedenste Lösungen an, aber diese folgen keinem einheitlichen Standard. Soll heißen, dass nicht jedes erhältliche PCIe-Riser-Kabel mit jedem vertikalem PCIe-Slot richtig harmoniert.

Ein weiteres Problem ist, dass die Dichte an PCIe-Gen4-Kabeln ziemlich rar ist. So bieten einige Hersteller zwar Gehäuse mit vertikalen Slots an, aber nicht passende bzw. Gehäuse-kompatible Kabel um die volle Bandbreite einer beispielsweise NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ausgenutzt.

EKWB will hier nun mit dem EK-Loop Vertical GPU Holder EVO - Gen4 Riser Abhilfe leisten. Es handelt sich dabei um ein Kit, welches nicht nur jedes Gehäuse mit "offenen" PCIe-Slots zu drei vertikalen PCIe-Slots verhilft, sondern auch ein PCIe Gen4 Riser-Kabel enthält. Es lassen sich damit also auch die schnellsten bzw. dicksten Grafikkarten am Markt vertikal montieren - egal mit oder ohne Wasserkühlung. Der Haken an der Geschichte ist der Preis. Denn der Hersteller ruft eine UVP von 135,90 Euro auf.

Damit es in Zukunft zu noch weniger Kompatibilitätsproblemen kommt, soll ein weiters Kit folgen. Dann werden auch Gehäuse ohne offene PCIe-Slots unterstützt. Damit das gelingt, wird ein 1,8 m langes DisplayPort-1.4-Kabel mit gewinkeltem Stecker mitgeliefert. Hier nennt der slowenische Hersteller allerdings noch keinen Preis.

Nicht unerwähnt bleiben soll hier, dass es PCIe Gen4 Riser ohne Montagevorrichtung ab zirka einem Preis von 60 Euro gibt. Der Hersteller selbst verlangt nur für das Kabel 66,90 Euro. Die Halterung will also ordentlich bezahlt sein.