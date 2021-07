Reverse Engineering: 3dfx Voodoo 3 3500 gepaart mit PowerVR PCX2

Vor einigen Monaten wurde eine 3dfx Voodoo 5 6000 per Reverse Engineering wiederbelebt. Eine weitere Ikone der ersten Schritte in die 3D-Darstellung waren die Kombination aus einem 2D- und 3D-Beschleuniger. In diesen Fällen wurden die Signale der 2D-Karte durch den 3D-Beschleuniger hindurchgeschleift, so dass die entsprechenden Berechnungen durchgeführt werden konnten. Erst mit der 3dfx Voodoo Banshee erschien dann eine erste Grafikkarte mit 2D/3D-Kombi-GPU.

In der russischen Modlabs-Community hat sich ein Nutzer namens Anthony zum Ziel gesetzt, solche alte Hardware wiederzubeleben – eben auch die schon besagte Voodoo 5 6000. In einem zweiten Projekt widmete er sich der Voodoo 3 3500 gepaart mit einer PowerVR PCX2 – alles auf einem PCB, getauft als "Lost Joker 2". Die Voodoo 3 3500 wurde mit 200 MHz betrieben, die PowerVR PCX2 lief mit 80 MHz. Ursprünglich wurden beiden Karten auf dem PCI-2.0-Interface betrieben, welches einen Takt von 33 MHz hatte. Aufgrund der modernen Auslegung des PCBs und der Komponenten können die Taktraten teilweise deutlich höher ausfallen. Zusammen mit einem Intel Pentium III bei 1,4 GHz auf einem Mainboard mit i440BX-Chipsatz wurden die beiden Karten auf einem PCI-Interface mit 44 MHz betrieben, was die Leistung deutlich verbessert haben soll.

Ob Anthony die "Lost Joker 2" mit einer gewissen Stückzahl wird verkaufen wollen, bleibt abzuwarten. Es dürfte sich selbst wenn das Projekt erfolgreich sein wird und gewisse Stückzahlen davon entstehen werden, um ein reines Fan- und Sammlerprojekt handeln – genau wie dies für die originalen Karten am Ende der Fall war.