NVIDIA kündigt neuen GeForce-Hotfix-Treiber in Version 442.01 an

NVIDIA hat heute überraschend mit dem Build 442.01 einen neuen Hotfix-Treiber veröffentlicht, der auf dem aktuellen Game-Ready-Treiber der Version 441.87 basiert. Dieser soll in erster Linie bekannte Fehler mit Call of Duty: Modern Warfare und The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine beheben sowie SLI- und G-Sync-Probleme ausbügeln.

Im genaueren wurden die unten aufgeführten Fehler für folgende Modelle gefixt:

Call of Duty Modern Warfare: Streaming of gameplay using StreamLabs OBS will randomly stop

Streaming of gameplay using StreamLabs OBS will randomly stop The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine: Game may crash when a user reaches a specific cut scene

Game may crash when a user reaches a specific cut scene SLI+G-SYNC Stutter: User may experience minor stuttering when using NVIDIA SLI in combination with G-SYNC