Mitte Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Cooler Master zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles Gehäuse des Herstellers inklusive eines neuen Netzteils. Wir haben uns jetzt an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von Cooler Master je drei Testpakete bestehend aus dem MasterBox 600 und einem V Platinum 1600 V2. Bei Ersterem handelt es sich um ein schickes ATX-Gehäuse, das speziell für kabellose Mainboards entwickelt wurde, aber natürlich auch normale Platinen unterstützt. So lassen sich im 474 x 230 x 481 mm großen Midi-Tower Mainboards in den Größen von ITX bis ATX problemlos verbauen, selbst E-ATX-Hauptplatinen sind möglich, wenn man ein paar Einschnitte beim Kabelmanagement in Kauf nimmt und auf den HDD-Käfig verzichtet. Dabei werden auch High-End-Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von 41 cm sowie leistungsstarke CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von bis zu 17 cm unterstützt, womit die schnellsten und hitzigsten Komponenten problemlos ihren Platz finden!

Gekühlt werden können diese von insgesamt sieben Lüftern. Drei bis zu 140 mm große Rotoren lassen sich dabei hinter der Front montieren, drei, bzw. zwei 140 oder 120 mm großer Lüfter im Deckel und ein 120-mm-Lüfter an der Rückwand. Bereits ab Werk sind an der Front und Rückseite die entsprechenden Lüfter angebracht. Das macht eine aufwendige Wasserkühlung möglich, denn Platz für einen bis zu 420 mm großen Radiator gibt es an der Front, für einen 360 mm großen Wärmetauscher im Deckel und für eine All-In-One-Wasserkühlung ein 120-mm-Modell an der Rückwand.

Das Cooler Master MasterBox 600 bemüht sich um eine ausgeklügelte Verkabelung, welche den Luftstrom im Gehäuse nicht negativ beeinflussen soll. So wird diese weitgehend hinter dem Mainboard-Tray verlegt, wo es mit bis zu 35 mm ausreichend Platz gibt. Das kommt vor allem BTF-Boards, wie sie von ASUS oder MSI angeboten werden, zugute.

Bei der Gehäusegestaltung wurde klar mehr auf Funktion als auf verspieltes Design Wert gelegt. Das MasterBox 600 zeigt sich als geradliniges E-ATX-Gehäuse, bei dem noch am ehesten die Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung auffallen.

Eckdaten:

Bezeichnung: Cooler Master MasterBox 600

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 230 x 481 x 474 mm (B x H x T) Formfaktor: E-ATX (bis 12 x 10,9 Zoll bzw. 30,5 x 27,7 cm) ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern, mit zusätzlichem Montagematerial maximal 6x 2,5 Zoll möglich) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm (Limit: 457 x 140 x 27mm), Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm Gewicht: etwa 7,9 kg Preis: etwa 75 Euro

Das MasterBox 600 gibt es sowohl in Schwarz als auch in Weiß. Cooler Master setzt eine UVP von 114,99 Euro an, der Straßenpreis liegt derzeit bei etwa 75 Euro. Unsere Leser erhalten die schwarze Variante.

Leistungsstarkes Netzteil gibt es obendrauf

Obendrein gibt es für die Lesertester mit dem V Platinum V2 ein echtes High-End-Netzteil mit einer Ausgangsleistung von stolzen 1.600 W. Dieses soll mit seinem hauseigenen Mobius-Lüfter mit 135 mm nicht nur einen extrem leisen Betrieb ermöglichen, sondern sich dank 80Plus-Platinum-Zertifizierung auch als sehr effizient erweisen. Hierfür bietet das ATX-3.1-Kraftpaket als Single-Rail-Netzteil eine mit bis zu 133,3 A belastbare 12-V-Schiene. Die Nebenspannungen 3,3 V und 5 V werden mit je 20 A angegeben, wobei die kombinierte Belastbarkeit bei 120 W liegt.

Der Lüfter unterstützt einen zero-RPM-Mode und damit einen passiven und somit völlig lautlosen Betriebsmodus bei geringen Lasten, für gleich zwei GeForce-RTX-40- oder die kommenden PCIe-5.1-Grafikkarten gibt es zwei 12V-2x6-Kabelstränge. Ansonsten sind fünf 6+2-Pin-Stecker, 16 SATA-Buchsen und vier 4-Pin-Stecker sowie natürlich die übliche Versorgung für das Mainboard und den Prozessor vorhanden. Das Cooler Master V Platinum V2 ist vollmodular, womit lediglich die tatsächlich benötigten Kabel im System hängen.

Rund 310 Euro werden für den Stromspender aufgerufen. Unsere Leser können beide Produkte nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu können, dass die Forennutzer "rookbom", "PapeThePope" und "Yargen" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 23. Dezember 2024

Testzeitraum bis 26. Januar 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Cooler Master sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum