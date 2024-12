Werbung

Portfolio von be quiet! gehören unter anderem die Light Base Gehäuse. Speziell zu diesen hat sich der Hersteller nun ein Gewinnspiel überlegt. Dieses soll Fans von PC-Bau und 3D-Design gleichermaßen zusammenbringen.

Ziel ist es, die innovativsten Füße für ein Light Base Gehäuse zu entwerfen. Hintergrund ist die Option der Gehäuse-Reihe, die Füße nach Bedarf abzunehmen, sie an der Oberseite oder an der Seite des Gehäuses anzubringen und es dadurch umzudrehen oder in eine horizontale Ausrichtung zu bringen. Aufgrund dieser Möglichkeit entstand die Idee, selbstgemachte, selbstgedruckte Füße für die Light Base zu entwerfen.

Interessierte können sich auf Thingiverse zum Wettbewerb anmelden und ihre Kreationen einreichen. Der Wettbewerb hat am 18. Dezember 2024 um 14 Uhr begonnen und die Teilnehmer haben bis zum 17. Januar um 10.30 Uhr Zeit, ihre 3D-gedruckte Kreativität hochzuladen. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen.

1. Platz:

1000€ 3D printing voucher

Light Base 600 LX (schwarz oder weiß)

Light Loop 360mm (schwarz oder weiß)



1000€ 3D printing voucher Light Base 600 LX (schwarz oder weiß) Light Loop 360mm (schwarz oder weiß) 2. Platz:

Light Base 600 LX (schwarz oder weiß)

Light Loop 360mm (schwarz oder weiß)



Light Base 600 LX (schwarz oder weiß) Light Loop 360mm (schwarz oder weiß) 3. Platz:

Light Base 600 LX (schwarz oder weiß)

Wer kreativ ist und gerne teilnehmen möchte, kann seine Fuß-Ideen für die Light Base 600 oder Light Base 900 einreichen. Voraussetzung ist die Integration der vorgegebenen Bodenplatte in das Design. Danach muss das Design auf Thingiverse gestellt werden. Nötig sind der Tag LightBaseCustomFeetContest, eine STL-Datei des Entwurfs, klare Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln, eine Beschreibung des Entwurfs und Anweisungen für den Druck und den Zusammenbau der Füße mit der mitgelieferten Grundplatte. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Seite des Wettbewerbs.