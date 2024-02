Werbung

Sharkoon bringt sein Hi-Res-zertifiziertes SKILLER-SGH50-Gaming-Headset (Hier im Hardwareluxx-Test) nun auch in einer weißen Version für helle Gaming-Setups auf den Markt. Zusätzlich werden sowohl die neue weiße Version als auch die bereits erhältliche schwarze Variante zu den gewohnten Kunstleder-Ohrpolstern ein paar Hybrid-Ohrpolster aus Stoff und Kunstleder als kostenlose Beigabe erhalten.

Dabei wird die weiße Version des SKILLER SGH50 bereits vorinstalliert mit den neuen Hybrid-Ohrpolstern aus Stoff und Kunstleder ausgeliefert, während die von der schwarzen Version bekannten reinen Kunstleder-Polster für einen gewohnten Klang beiliegen. Zusammen mit dem Kopfbügel, der sich automatisch der Kopfform anpassen soll, will der Hersteller mit den neuen Hybrid-Ohrpolster noch mehr den Tragekomfort in den Fokus rücken.

Technisch gleicht die weiße Version der schwarzen und setzt ebenfalls auf einen ausgearbeiteten 50-mm-Treiber, der einen Hi-Res-zertifizierten Klang in einem Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz ermöglichen will. In Spielen sollen sich die Gegner dadurch präzise orten und Explosionen kraftvoll wiedergeben lassen, während beim Musikhören Höhen, Mitten und Tiefen ausgewogen wiedergegeben werden können. Für Sprachchats und Videokonferenzen ist das SKILLER SGH50 zusätzlich mit einem Mikrofon mit Popschutz ausgestattet, das sich bei Bedarf auch abnehmen lässt.

Angeschlossen wird das Gaming-Headset dank eines modularen Satzes mit TPE-ummantelten Kabeln an allen Geräten mit Klinkenanschluss, egal ob Computer, Konsolen oder mobile Endgeräte. Über einen Inline-Controller sollen die Nutzer zudem im Handumdrehen einfache Aktionen wie die Stummschaltung des Mikrofons oder die Anpassung der Lautstärke ausführen können.

Das SKILLER SGH50 ist ab sofort in Weiß zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 59,90 Euro erhältlich.