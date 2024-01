Werbung

Anfang Dezember riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit APNX zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für das Erstlingswerk des Hersteller, einem Gehäuse. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des APNX C1. APNX steht für Advanced Performance Nexus und ist eine neue Marke von Pro Gamersware, die in diesem Jahr in Taipei gegründet wurde. Das Ziel sollen besonders elegante und leistungsstarke Produkte aus hochwertigen Materialen sein, wobei nicht nur Gehäuse, sondern auch Kühlkomponenten und sogar Netzteile geplant sind. Das APNX C1 ist das Erstlingswerk.

Der Midi-Tower wird in drei Farbvarianten angeboten, wobei es zunächst schwarz und weiß gibt, aber auch eine etwas farbenfrohere ChromaFlair-Variante. Unsere Leser erhalten für ihre Tests die schwarze Version.

Bei allen drei Modellen bildet die Front eine Einheit mit dem vorderen Teil der rechten Gehäuseseite und setzt insgesamt auf einen luftigen Aufbau. Im Inneren sind daher gleich vier vormontierte Lüfter installiert, die für einen guten Luftstrom und somit eine leistungsfähige Kühlung für allerlei High-End-Komponenten sorgen soll. Die reichen bis hin zu einem ATX-Mainboard, drei 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Laufwerken und natürlich Platz für eine aufwendige Wasserkühlung.

Hierfür kann im Deckel ein 360 oder 280 mm großer Wärmetauscher untergebracht werden, während sich an der Seite und an der Rückwand ein 360- oder 120-mm-Radiator verbauen lassen. Neben den vormontierten Lüfterplätzen gibt es noch welche im Deckel sowie an der Seite. Grafikkarten mit einer Gesamtlänge von 39,5 cm oder CPU-Kühler mit einer Bauhöhe von 16,6 cm sind kein Problem für das APNX C1. Über ein gläsernes Seitenteil gewährt das Chassis einen Blick ins Innere.

Eckdaten:

Bezeichnung: APNX C1

Material: SECC-Stahl (0,8 mm), gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 230 x 502 x 464 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 3x 3,5/2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Seite, optional) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360/280 mm, Seite: 360 mm, Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,6 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 39,5 cm Gewicht: etwa 9 kg Preis: 159,90 Euro (ChromaFlair) bzw. 139,90 Euro (Schwarz) und 144,90 Euro (Weiß)



Der Lieferumfang des APNX C1 umfasst eine Anleitung, Montagematerial, Kabelbinder und Klettverschlüsse. Optional ist außerdem ein VGA-Kit vorhanden, das einer Halterung mit Slotblenden, dem PCIe-Riserkabel und einigen Schrauben besteht und welches die späteren Lesertest-Teilnehmer mit dazu bekommen. Regulär kostet das APNX C1 so rund 130 Euro. Drei unserer Leser dürfen den neuen Boliden nun kostenlos im Rahmen eines Lesertests auf den Prüfstand stellen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Daniel N", "Raptor[TP]" und "Rego123" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürzer per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 24. Dezember 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 1. Januar 2024

Testzeitraum bis 4. Februar 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von APNX sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum