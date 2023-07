Werbung

Der für durchaus für innovative Gehäuse-Formate bekannte Hersteller Jonsbo hat zwei weitere Gehäuse in sein Sortiment aufgenommen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen sollen.

Beim neuen Jonsbo C6 handelt sich um ein kompaktes und vielseitiges Micro-ATX-Gehäuse, in dem sich auch aktuelle Gaming-Hardware unterbringen lassen kann. Um eine ausreichende Luftkühlung zu gewährleisten ist in dem Gehäuse Platz für bis zu drei 120 mm Lüfter. In die Front passen dabei auch zwei 140 mm Lüfter. Die Vorderseite, beide Seitenteile und auch der Deckel des C6 bestehen aus luftdurchlässigem Mesh und können so für einen guten Luftaustausch sorgen.

In dem Gehäuse selbst können Grafikkarten von maximal 255 mm Länge und CPU-Kühler bis zu 75 mm Höhe verbaut werden. Eine HDD oder zwei SSDs können vorne unter Verzicht auf einen 120-mm-Lüfter platziert werden. Das Jonsbo C6 wird sowohl in Schwarz wie auch in Weiß angeboten werden.

Das Jonsbo N2 möchte hingegen eine andere Nutzergruppen ansprechen, bei denen eher Funktionalität im Vordergrund steht. Mit seinen Maßen von 222,5 x 222,5 x 224 mm (B x H x T) eignet sich das Gehäuse daher eher als kompakter Rechner für kleine Basis-Aufgaben, wie Office-Programme, oder kann gar als Basis für den Aufbau eines Eigenbau-NAS oder Cloud-Speichers herangezogen werden. Aufgrund seiner Maße eignet sich das N2 für eine Vielzahl von möglichen Umgebungen und kann optisch, dank seiner Aluminium-Verkleidung, in nahezu jedes beliebige Raumdesign integriert werden. Auch das N2 wird in Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Das platzsparende Design des N2 bietet in seinem Festplattenkäfig eine Kapazität von bis zu fünf 3,5 Zoll HDDs. Ein weiterer 2,5-Zoll-Datenträger lässt sich über dem Netzteil anbringen.

Das Jonsbo C6 ist in beiden Farben für 44,90 Euro erhältlich. Das Jonsbo N2 kostet in beiden ebenfalls erhältlichen Farben 139,90 Euro. Beide Gehäuse sind ab sofort lieferbar.