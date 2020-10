Kolink stellt neues Gehäuse Big Chungus UNIT Edition Showcase vor

Mit der Big Chungus UNIT Edition präsentiert der PC-Hardware-Hersteller Kolink ein Showcase-Gehäuse aus hochwertigen Materialien, welches durch sein besonderes Design, Hardware gut in Szene setzen kann. Die beiden Seitenteile, die Vorderseite und der Deckel sind aus getöntem Temperglas. Das Gehäuse dadurch von allen Seiten einsehbar und ermöglicht so Nutzern, die ihre Hardware gerne bewundern, stets einen Blick ins Innere.

In dem aus Stahl gefertigten Rahmen hat ein Mainboard bis zum Formfaktor E-ATX Platz. Daran können Grafikkarten bis zu einer Länge von 335 mm angebracht werden, CPU-Kühler dürfen bis zu 175 mm hoch sein und ATX-Netzteile bis zu 220 mm lang. Auf der Unterseite der Front befindet sich das I/O-Panel, dieses besitzt einen USB 3.1 Typ C, einen USB 3.0, einen USB 2.0 und zwei mal 3,5 mm Klinke (je 1x Mic-In/Audio-Out). An einem Rahmen an der Rückseite des Mainboard-Trays lassen sich zwei 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke befestigen. Zudem gibt es zwei weitere Slots für 2,5-Zoll-Laufwerke am unteren Rand des Mainboard-Trays.

Fünf 120-mm-PWM-Lüfter mit digital adressierbaren RGB-LEDs in zwei Ringen sind bereits vorinstalliert. Vier davon schmücken die Vorderseite und lassen sich durch die getönte Frontscheibe aus Temperglas bewundern. Ein weiterer 120-mm-Lüfter, ebenfalls mit digital adressierbaren RGB-LEDs, sitzt auf dem einzigen Lüfter-Slot an der Rückseite. Zwei zusätzliche 120-mm-Lüfter können unter dem Deckel verbaut werden und am Boden lassen sich noch drei 120er-Fans anbringen. Entsprechend können die Lüfter auch durch Radiatoren ersetzt werden. Am Boden und an der Vorderseite können jeweils 360er Radiatoren befestigt werden. Außerdem ist am Deckel noch Raum für einen weiteren 240er-Radiator.

Mithilfe der Lüfter- und RGB-Steuerung, die hinter dem Mainboard-Tray angebracht ist, lassen sich die fünf bereits vorinstallierten PWM-Lüfter sowie die seitlich verbauten RGB-LED-Strips adressieren. Zusätzlich gibt es noch fünf freie Anschlüsse für zusätzliche 6-Pin-Lüfter. Die Geschwindigkeit der Lüfter und die RGB-LED-Beleuchtung werden über die beiliegende Infrarot-Fernbedienung gesteuert.

Über ein Kabel kann der Controller/Hub auch an ein Mainboard angeschlossen werden, um per Software die RGB-LEDs mit anderen RGB-Komponenten zu synchronisieren.

Das Kolink Big Chungus UNIT Edition ARGB Showcase ist ab sofort bei Caseking zum Preis von249,90 Euro erhältlich und ab Lager lieferbar.