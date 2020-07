Gewinnspiel: Wir verlosen ein Sharkoon REV220!

In Zusammenarbeit mit Sharkoon verlosen wir in den nächsten zwei Wochen ein brandneues REV220-Gehäuse. Der ATX-Tower wurde erst vor wenigen Tagen in den Handel geschickt und besitzt wie alle Ableger der REV-Serie einen komplett neu gedachten Gehäuseaufbau sowie ein äußerst schlichtes und edles Auftreten. Natürlich kommt auch das neue Logo des Herstellers bereits zum Einsatz.

Beim Sharkoon REV220 werden alle Hardware-Komponenten vertikal um ein um 90 Grad gedrehtes Mainboard eingebaut, was die Kühlung der Hardware insgesamt verbessern soll. Allgemein dreht das Gehäuse hier richtig auf, denn bereits ab Werk sind fünf 120-mm-Lüfter vorinstalliert – drei davon in der Front, zwei weitere an der Rückseite. Natürlich setzt man jeweils auf Lüfter mit schicker RGB-Beleuchtung, um das ansonsten sehr schlichte und edle Design etwas aufzulockern.

Die Front des Sharkoon REV220 zeigt sich mit einer Frontblende in Karbonfaser-Optik sowie einer mittig angebrachten und silberumrandeten Aluminium-Platte mit Diamantschliff sehr minimalistisch, ein kleiner RGB-Leuchtstreifen sorgt jedoch für eine dezente und elegante Lichtstimmung. Über das Seitenteil aus gehärtetem Glas, was sich durch den ungewohnten Aufbau natürlich auf der rechten Gehäuseseite befindet, erhält man zudem Einblick in das Innere.

Eine vormontierte RGB-Steuerung ist ebenfalls mit von der Partie, wobei sich nicht nur alle vorinstallierten Lüfter darüber regeln lassen, sondern auch drei weitere LED-Elemente, womit insgesamt acht Geräte in 14 verschiedenen Modi gesteuert werden können. Außerdem ist die Kompatibilität zu ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte Fusion und ASRock Polychrome SYNC gegeben.

Ansonsten nimmt das Gehäuse bis zu 32,3 cm lange High-End-Grafikkarten und CPU-Kühler mit einer maximalen Bauhöhe von 16,5 cm sowie ein Netzteil mit einer Gesamtlänge von bis zu 20 cm auf. Der Stromspender kann sogar in zwei Richtungen montiert werden und wird zudem entkoppelt. Zwei 3,5-Zoll-Schächte sind ebenso vorhanden, wie vier 2,5-Zoll-Montageplätze. Das I/O-Panel bietet jeweils zwei USB-3.0- und -2.0-Schnittstellen sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets.

Platz für eine aufwendige Wasserkühlung ist vorhanden: Ein 240-mm-Radiator kann jeweils an der Front oder Rückseite des Sharkoon REV220 montiert werden, ein 360-mm-Modell lässt sich ebenfalls unterbringen, wobei dann einer der beiden Festplattenkäfige sowie die Tunnel-Abdeckung entfernt werden müssen.

Eckdaten:

Bezeichnung: Sharkoon REV220 Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 21,5 x 48,5 x 48 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Rückwand, 2x 120 mm vorinstalliert) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm (max. Höhe inkl. Lüfter 6,4 cm), Rückwand: 240 mm (max. Höhe inkl. Lüfter 6 cm) CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 32,3 cm (28,5 cm bei Einbau im Erweiterungskarten-Slot (Mini-ITX) über dem Netzteil-Tunnel) Gewicht: etwa 9 kg Preis: rund 102 Euro

Das Sharkoon REV220 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 100 Euro im Handel erhältlich. Einer unserer Leser und Community-Mitglieder kann das Gehäuse nun mit etwas Glück gewinnen.

