Thermaltake S100-TG Micro-ATX-Gehäusereihe vorgestellt

Die vor kurzem vorgestellte Micro-ATX-Gehäusereihe S100 von Thermaltake soll laut Hersteller in Sachen Ausstattung und Innen- bez. Außenaufbau kaum Wünsche offen lassen. In der S-Serie Thermaltakes nimmt die S100-Variante den Platz des größeren S300-Vorgängers ein, ist aber trotz kleinerer Bauweise doch relativ groß für ein Micro-ATX-Gehäuse. Verfügbar in den Editionen Snow, Black und in einer Black & White-Kombination möchte die schlicht gehaltene S100-Reihe aber auch vor allem beim Thema Aussehen punkten. Die matte kratzfeste Front, das Belüftungssystem mit integriertem magnetischem Staub und Partikelschutz und die 4 mm starke durchsichtige Seitenwand aus gehärtetem Glas, lassen die Micro-ATX-Reihe optisch herausstechen.

Der simpel gestaltete Innenaufbau separiert Netzteil und Laufwerke - wie mittlerweile bei vielen Gehäuse-Herstellern üblich - und bietet so laut Thermaltake eine horizontal getrennte aufgeräumte Mainboardkammer, in der das Kabelmanagement sauber rückseitig und nicht sichtbar verlegt werden kann. Ebenso bietet die S100-Reihe hinter dem Motherboard-Fach hinreichend Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke, sowie zwei 3,5-Zoll-Laufwerke am Gehäuseboden unterhalb der Netzteilblende.

Zur ausreichenden Belüftung offeriert die S100-Gehäusereihe an der Front und im Deckel genügend Raum zum Einbau von zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüftern oder wahlweise einen einzelnen 200-mm-Lüfter in der Oberseite. Es sollen sich CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 16,5 cm integrieren lassen. Wer lieber zu einer AiO-Wasserkühlungslösung tendiert, kann dies auch ohne Probleme tun. Die Vorder- und Oberseite stellen genügend Platz um Radiatoren mit Maßen bis zu 280 mm x 140 mm zu verbauen.

Anschlussseitig setzt Thermaltake auf zwei USB-2.0- und eine USB-3.0-Buchse, was vielen Anwendern beim täglichen hantieren mit externen Medien erfreuen dürfte. Die Gehäusemaße von 411 mm in der Höhe, 220 mm in der Breite und 441 mm in der Tiefe sorgen außerdem dafür, dass reichlich Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 33 cm vorhanden ist.

Zu Preis und Verfügbarkeit hat sich Thermaltake indes noch nicht geäußert. Ausgehend davon dass das größere S300-Modell knapp 75 Euro kostet dürfte die kompaktere S100-Serie realistisch betrachtet 10 bis 15 Euro günstiger sein und sich bei rund 60 bis 65 Euro einpendeln.