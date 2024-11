Werbung

Zum Black Friday bietet Lexar zahlreicher Speicherprodukte mit Rabatten an. Darunter sind DDR5-Arbeitsspeicher, SSDs, portable SSDs sowie Speicherkarten für eure Fotos und sonstige Daten.

Speicherplatz kann man nie genug haben und vor allem bei den SSDs sorgen die immer größer werdenden Spiele dafür, dass der Bedarf steigt. Lexar bietet nun einige PCIe-4.0-Modelle mit bis zu 4 TB stark vergünstigt am Black Friday an. Darunter ist auch die NM790, die sich in den vergangenen Wochen zu einem echten Preis/Leistungs-Tip etabliert hat.

Gleichzeitig kann der richtige Arbeitsspeicher in Kombination mit einem Ryzen- oder Core-Prozessor ebenfalls noch ein paar FPS aus dem System kitzeln – auch hier bietet Lexar mit der Thor- und Ares-Serie zwei interessante Angebote. Und schlussendlich bietet Lexar zum Black Friday auch noch einige SD- und Micro-SD-Speicherlösungen vergünstigt an.

DDR5-Arbeitsspeicher

Sowohl AMD wie auch Intel setzen bei ihren aktuellen Plattformen auf DDR5-Speicher. Dabei können die meisten Prozessoren deutlich schnelleren Speicher einsetzen, als dies die technischen Daten der Prozessoren vermuten lassen. Der Speichercontroller wird zwar auf bestimmte Transferraten spezifiziert, es gibt aber einen Sweet-Spot der teilweise deutlich darüber liegt.

Mit dem DDR5 Thor RGB bietet Lexar ein Speicherkit an, welche diesen Sweet-Spot für AMDs Ryzen-Prozessoren ideal trifft. Das Kit verfügt über eine Gesamtkapazität von 32 GB und kommt bei Transferraten von 6.000 MT/s auf Timings von CL38. Die Lexar DDR5 Thor RGB verfügen über eine RGB-Beleuchtung an der Oberseite des Heatspreaders, welche zahlreiche Effekte darstellen und per Software angesteuert werden kann. Mit einer Ersparnis von 13 % gegenüber der UVP liegen die Lexar DDR5 Thor RGB 2x 16 GB DDR5-6000 CL38 zum Black Friday bei 104,99 Euro.

Das zweite Speicherkit, die Lexar DDR5 Ares RGB bietet ebenfalls eine Kapazität von 32 GB (2x 16 GB), kommen aber mit 6.400 MT/s auf eine höhere Transferrate und sind zudem mit strafferen Timings von CL32 ausgestattet. Damit qualifizieren sie sich für den Einsatz mit Intels Core-Prozessoren – sei es die 14. Core-Generation oder die neuen Core-Ultra-200S-Serie alias Arrow Lake. Auch die Lexar DDR5 Ares RGB sind mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet.

Die Lexar DDR5 Ares RGB 2x 16 GB DDR5-6400 CL32 kosten zum Black Friday mit einer Ersparnis von 15 % gegenüber der UVP nur 117,99 Euro.

Die besten DDR5-Angebote von Lexar Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis Lexar DDR5 Thor RGB 2x 16 GB DDR5-6000 CL38 104,99 Euro 117,99 Euro 13 % Lexar DDR5 Ares RGB 2x 16 GB DDR5-6400 CL32 117,99 Euro 138,99 Euro 15 %

Interne und externe SSDs

Speicherplatz kann man bekanntlich nie genug haben. Dies gilt für Spieler mit großen Steam-Bibliotheken meist ebenso wie für diejenigen, die größere Foto- und Videodaten möglichst schnell verwalten wollen.

Lexar bietet zum Black Friday zwei Modelle der NQ790 mit 2 TB an Kapazität an. Die Laufwerke erreichen einen Lesedurchsatz von 7.000 MB/s für das Lesen und 6.000 MB/s für das Schreiben von Daten. Angebunden ist die NQ790 dabei per PCIe 4.0 Gen4x4.

Die NM790 setzt in der Datenübertragung noch eine Schippe drauf und kommt auf 7.400 MB/s für das Lesen und 6.500 MB/s für das Schreiben von Daten. Im Angebot ist die Variante mit 4 TB. Alle im Angebot befindlichen SSDs können auch in einer PlayStation 5 (Pro) eingesetzt werden und den dortigen SSD-Speicher erweitern.

Die besten SSD-Angebote von Lexar Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis Lexar NQ790 – 2 TB 119,99 Euro 149,99 Euro 20 % Lexar NM790 – 4 TB 254,99 Euro 299,99 Euro 15 %

Micro-SD-Speicherkarten

Bei den Speicherkarten gab es in den vergangenen Jahren sowohl bei der Kapazität, wie auch der Übertragungsgeschwindigkeit eine starke Weiterentwicklung. Besonders gefragt sind die Micro-SD-Speicherkarten mit großer Kapazität bei den Besitzern der mobilen Gaming-Handhelds wie dem Steam Deck oder den diversen Windows-Handhelds. Hier reicht die intern verbaute SSD schnell nicht mehr aus und so können weite Teile der Spielebibliothek auf die Speicherkarte ausgelagert werden.

Die kompakten Micro-SD-Karten Silver Plus sind mit 128 und 256 GB im Angebot und decken mit UHS-I, A2, U3, V30, Klasse 10 die wichtigsten Leitungsklassen ab. Mit 205 MB/s für das Lesen und 150 MB/s für das Schreiben von Daten, fallen die Übertragungsraten hier ähnlich wie bei den SD-Karten aus. Wichtiger ist aber, dass die Karten, die im Zusammenspiel mit dem Aufnahmegerät, sei es eine Action-Kamera oder Drohne, die notwendige Leistungsklasse abdecken. Für den Einsatz in den mobilen Spiele-Handhelds ist eine hohe Übertragungsrate aber ebenfalls wichtig.

Die besten Micro-SD-Speicherkarten von Lexar Produkt Angebotspreis UVP Ersparnis Lexar Micro-SD Silver Plus – 128 GB 14,99 Euro 19,99 Euro 25 % Lexar Micro-SD Silver Plus – 256 GB

27,99 Euro 34,99 Euro 20 %

