Netac hat mit der ZX20L eine neue portable SSD angekündigt. Die ZX20L unterstützt die USB-3.2-Gen-2x2-Spezifikation und liefert laut Datenblatt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s. Damit soll sich die portable SSD vor allem zum Verschieben von großen Dateien eignen, darunter die Speicherung einer Vielzahl von Videos, Audiodateien, Bildern und mehr.

Die ZX20L wiegt gut 50 g und misst 102 x 30 x 9,2 mm, womit sie in so gut wie jede Tasche Platz findet. Verfügbar ist die SSD in den Kapazitäten 256 und 512 GB sowie in 1 und 2 TB. Unterstützt werden Windows und Mac OS X.