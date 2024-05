Werbung

HighPoint hat mit der Rocket 1608A 8-Kanal-NVMe-PCIe-Steckkarte einen neuen Switch mit kompakter M.2-NVMe-Speicher-Konnektivitätslösung vorgestellt. Der Switch kann dabei ein breites Einsatzspektrum für sich reklamieren, bis hin zu x86-Servern und Workstation-Plattformen mit Industriestandard.

Die vielseitige AIC (Add-In-Card) ist mit einer PCIe Gen5-Unterstützung ausgestattet und kann bis zu acht NVMe-SSDs oder bis zu 32 NVMe-Geräte über Backplane-Konnektivität direkt unterstützen. NVMe-Medien, die von Rocket 1600 Switch AIC/Adaptern gehostet werden, sollen zudem laut HighPoint automatisch von jeder Betriebssystemplattform mit nativer NVMe-Treiberunterstützung erkannt werden. Hardware Secure Boot wird seinerseits unterstützt.

Die Rocket 1608A AIC stellt dabei eine Übertragungsbandbreite von bis zu 64 GB/s zur Verfügung (real bis zu 56 GB/s). Jede AIC kann bis zu acht M.2-SSDs im Formfaktor 2280 direkt hosten, wodurch interne Laufwerkseinschübe und Verkabelungszubehör im Prinzip nicht notwendig sind. Um die konzentrierte Leistung auch abrufen zu können, verwendet die Rocket 1608A AIC einen Aluminium-Kühlkörper mit Kupferkontakten für die SSDs. Der Kühler soll eine effektive wie leise Kühlung der Bauteile sicherstellen. So sollen die gehosteten M.2-SSDs stets innerhalb der empfohlenen Temperaturschwelle bleiben, was die Lebensdauer und Übertragungsleistung maximieren will.

HighPoints PCIe Gen5 Switching-Architektur integriert Broadcoms 48-Kanal PEX89048 Switch-IC, womit x16 Lanes mit PCIe Gen5 Upstream-Bandbreite und x4 Lanes mit Downstream-Bandbreite für jeden Gerätekanal bereitgestellt werden können. Die Architektur nutzt dabei eine Technik, die HighPoints als "Synthetic Hierarchy" bezeichnet und mit der die Ressourcenzuweisung an die Downstream-PCIe-Kanäle direkt verwaltet werden können, indem dieses eine effizientere Interaktion zwischen der Host-CPU und dem PCIe-Switch ermöglichen.

Die HighPoint Rocket 1608A soll im Laufe des Monats Mai verfügbar sein. Vorbestellt werden kann die AIC für 1499,00 Dollar.