Optische Datenträger waren einst vor vielen Jahren sehr beliebt und in der jungen Vergangenheit eher ins Hintertreffen geraten. Angefangen bei der CD (Compact Disc) mit bis zu 700 MB, weiter mit der DVD (Digital Versatile Disc), die dank Double-Layer-Verfahren bis 8,5 GB und natürlich als Weiterentwicklung die BluRay, die im mit BDXL bis 128 GB an Daten speichern kann. Doch im Vergleich zu einer neuen Technologie sind diese Datenmengen absolut winzig. In Shanghai an der Akademie der Wissenschaften und an der Universität in Peking haben chinesische Wissenschaftler an einem neuen optischen Datenträger gearbeitet.

Dieser neue, optische Datenträger soll die Größe einer herkömmlichen DVD aufweisen, doch dies ist die einzige Gemeinsamkeit. Die neue Technologie basiert auf einer dreiminensionalen Struktur mit einer Höhe von 54 nm. Die Anzahl der Speicherschichten liegt oberhalb von 100 Stück. Die Speicherschichten selbst sollen aus einem neuen Filmmaterial bestehen, das wiederum aus Molekülen besteht, die in der Lage sind, Protonen zu absorbieren sowie sehr lichtempfindliche Moleküle. Somit steigt die Speicherdichte enorm an, sodass deutlich mehr Daten auf diesem neuen Medium gespeichert werden können.

In Zahlen ausgesprochen, gehen die chinesischen Wissenschaftler davon aus, dass bis 1,6 Petabit möglich sind. Für den Anfang soll es in jedem Fall bis 1 Petabit reichen. In Byte umgerechnet sind es somit 200 Terabyte respektive 125 Terabyte. Zur Erinnerung die Byte-Einstufung von Byte bis Petabyte (jeweils 1.000 -> 1): Byte -> KByte -> MByte -> GByte -> TByte -> PByte. Das ist ein ziemlich gewaltiger Schritt nach vorne. Generell soll die neue Technologie vor allem für große Rechenzentren mit umfangreichen Arrays geeignet sein, um Daten im Archiv zu erhalten.

Bis diese neue Technologie marktreif ist, wird sicherlich noch etwas Zeit vergehen müssen. Ferner bleibt die Frage offen, ob diese Technologie auch den Weg in den Consumer-Markt finden wird oder ob diese (zunächst) ausschließlich großen Unternehmen vorbehalten sein wird. Bis zur Fertigstellung dieses neuen Standards muss außerdem noch ein passender Name gefunden werden.