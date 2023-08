Werbung

Sonnet hat mit der M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte eine neue Adapterkarte mit acht NVMe M.2-SSD-Steckplätzen angekündigt. Vielen Computern fehlen die Steckplätze für den direkten Einbau weiterer M.2-SSDs, verfügen aber über PCIe-Erweiterungskartensteckplätze. Bei den High-End-Mainboards werden allerdings meist bereits drei oder mehr M.2-Steckplätze für die schnellen SSDs angeboten.

Systeme wie der neue Apple Mac Pro verwenden gar proprietäre SSDs, was die Auswahl an verfügbaren Datenträgern und die maximale Speicherkapazität, die nativ unterstützt wird, ebenfalls einschränkt. Mit der von Sonnet vorgestellten Adapterkarte können Anwender so bis zu acht weitere SSDs in einen einzigen PCIe-Kartensteckplatz integrieren.

Mit der Adapterkarte lassen sich sowohl Gen4 wie auch Gen3 PCIe-SSDs betreiben. Werden aktuelle SSDs mit der höchsten Kapazität verwendet, sind theoretisch bis zu 64 TB Speicherkapazität möglich. Da RAID0-, RAID1-, RAID10- und JBOD-Konfigurationen laut Sonnet unterstützt werden, können Anwender die SSDs auch passend zu ihren Bedürfnissen konfigurieren, entweder für beste Leistung, Datensicherheit oder beides.

Die mit macOS, Windows und Linux kompatible M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte verfügt über einen 48-Lane-PCIe-4.0-Switch, der 16 Lanes PCIe-Bandbreite für installierte SSDs bereitstellen kann. Das soll die bestmögliche gleichzeitige Leistung von vier bis acht SSDs gewährleisten. Wird die Sonnet-Karte in einen neuen Mac Pro mit PCIe 4.0-Kartensteckplätzen eingebaut, soll sie anhaltende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 30.000 MB/s beim Lesen und 25.000 MB/s beim Schreiben unterstützen. Voraussetzung dafür sind vier oder mehr SSDs, die im RAID0 konfiguriert sind. Der passive Kühlkörper der Karte unterstützt dabei eine dauerhaft hohe Leistung, da er die thermische Drosselung verhindert, die vor allem bei großen Dateiübertragungen auftreten kann. Dadurch sollen die SSDs eine anhaltende Spitzenleistung beibehalten können, ohne dass ein aktiver Lüfter nötig ist.

Die Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte (FUS-SSD-8X4-E4S) ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 989 Euro erhältlich.