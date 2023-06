Werbung

Patriot Memory hat die Markteinführung einer neuen Consumer-SSD, die VP4300 Lite M.2 PCIe Gen4 x4, angekündigt. In Kombination mit der NVMe-2.0-Unterstützung und einer Balance aus Geschwindigkeit, Leistung und Speicherkapazität, möchte Patriot die neue VP4300 Lite in erste Linie an Spieler adressieren.

Vor allem will die VP4300 Lite durch Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7400 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6400 MB/s überzeugen. Patriot will seinem neuen Lite-Ableger der Viper-Serie zudem eine neue Kühltechnologie verpasst haben. Diese besteht laut Hersteller aus einem sehr dünnen Graphene-Heatspreader. Mit diesem sollen hohe Belastungen für die SSD kein Problem darstellen.

Hinsichtlich der Kapazitäten stellt Patriot die VP4300 Lite breit auf: Die Serie wird in Kapazitäten von 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB stets im Formfaktor M.2 2280 erhältlich sein.

Bei Konsolenspielern soll die VP4300 Lite ebenfalls Pluspunkte sammeln, denn die SSD soll laut Patriot vollständig mit der PlayStation 5 kompatibel sein. In einem eigens für diesen Einsatzzweck bereitgestellten Dokument listet der Hersteller detailliert die Bedingungen für den Einsatz in der Konsole auf. Dazu finden sich darin die von der SSD absolvierten Testszenarien wieder sowie zwei Screenshots die belegen sollen, dass die Viper VP4300 Lite von der PlayStation 5 ordnungsgemäß erkannt wird. Kommt die SSD allerdings in der Konsole zum Einsatz, arbeitet sie etwas langsamer als im Desktop-Betrieb. Der Hersteller gibt hier sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 6100 MB/s an.

Patriot stattet die VP4300 Lite zudem mit fünf Jahren Garantie aus. Konkrete Preisvorstellungen hat das Unternehmen indes noch nicht mitgeteilt. Ebenso fehlt ein Datum ab wann die SSD verfügbar sein wird.