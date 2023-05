P41 Plus und P44 werden schneller

Solidigm hat einige der Neuerungen rund um die eigene SSD-Software Synergy bekanntgegeben. In der Version 2.0 wird nicht nur die Optik angepasst, sondern es werden auch einige Funktionen hinzugefügt, die man bisher vergebens gesucht hat. Bisher diente die Synergy-Software dem Auslesen der wichtigsten Systemparameter. Darüber konnte aber auch die Firmware aktualisiert werden.

Eigentlich Firmware-Funktionen, die nun für die P41 Plus und P44 eingeführt werden, sind unter anderem der Fast Lane Modus. Bereits mit der vorherigen Firmware konnte die P41 Plus ihren QLC-NAND als SLC-Cache verwenden und Dateien, die schnell geschrieben werden sollten, zunächst auf diese Art und Weise ablegen. Nun kann die Software bestimmte Daten, die häufig verwendet werden, dauerhaft im SLC-Cache ablegen. Die Funktion hängt aber auch weiterhin davon ab, wie voll die P41 Plus mit Daten beschrieben, denn entsprechend steht weniger SLC-Cache zur Verfügung.

Ein Dynamic Queue Assignment soll den Prozessor entlasten und damit auch für schnellere Zugriffe auf die SSD sorgen. Per Smart Prefetch sollen die Ladezeiten beschleunigt werden. Beide Funktionen stehen sowohl der P41 Plus als auch der P44 zur Verfügung. Den Fast Lane Modus gibt es aber nur für die P41 Plus.

Interessant ist noch ein weiterer Punkt, der direkt mit der Software zu tun hat. Die Synergy-2.0-Software ermöglicht ein Auslesen des Host Memory Buffer (HMB). Beim HMB handelt es sich um einen Cache, der den Arbeitsspeicher des Host-Systems verwendet. Bisher war es nicht so einfach möglich, sich die Kapazität des HMB anzeigen zu lassen. Dies ist nun direkt ersichtlich.

Die Version 2.0 findet sich auf der Support-Seite bei Solidigm.