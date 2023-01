Werbung

Samsung erweitert sein Portfolio der widerstandfähigen portablen SSDs der T7 Shield Serie um Modelle mit einer Speicherkapazität von 4 TB. Bisher gab es die externen Speicher nur in den Kapazitäten 1 TB und 2 TB. Die PSSDs der T7 Shield Serie sind als strapazierfähige externe Datenträger konzipiert und verfügen deshalb über Eigenschaften die über die normaler Datenträger hinaus gehen.

So ist die Serie mit einem gummierten Gehäuse versehen, welches IP65-zertifiziert ist. Dies soll den eigentlichen Datenträger auch vor physischen Belastungen, wie beispielsweise Stürzen aus bis zu 3 m Höhe schützen, so Samsung. Darüber hinaus gewährt das Gehäuse ebenso Schutz vor Nässe und Staub. Der Konzern stellt dem Design des Gehäuses aus Elastomer im Kreditkartenformat eine gute Griffigkeit aus.

Hinsichtlich der Leistung muss sich die SSD nicht verstecken. Die Schreib-/Lesegeschwindigkeiten über den verbauten USB-3.2-Gen-2 Anschluss gibt Samsung mit einer Geschwindigkeit mit bis zu 1.050 MB/s an. Dass die SSD tatsächlich in solche Leistungsbereich vordringt zeigte auch ein umfangreicher Test des HardwareLuxx Ende April letzten Jahres.

Ebenso beworben wird die geringe Hitzeleitfähigkeit des gummierten Gehäuses. Was zunächst widersprüchlich erscheint, weil in den meisten Fällen das Gehäuse ebenso für den Wärmetransport zur Kühlung genutzt wird, ergibt im Hinblick auf die gedachten Anwendungsszenarien der T7 Shield durchaus einen Sinn. Denn auch unter Extrembedingungen, wie etwa einer sehr hohen Umgebungstemperatur, kann die SDD so weiter genutzt werden. Allerdings fängt die SDD mittels Dynamic Thermal Guard (DTG) automatisch an ihre Geschwindigkeit zu drosseln um wieder in einen Temperaturbereich von unter 60°C zu gelangen.

Die unverbindliche Preisempfehlung des neuen T7 Shield 4 TB Modells gibt Samsung mit 429,90 Euro an. Seit gestern, dem 17. Januar 2023, ist die neue Variante verfügbar.