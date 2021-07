ASUSTOR: DRIVESTOR Pro-Serie und Firmware-Update ADM 4.0

Asustor hat jetzt neue Modelle der DRIVESTOR Pro-Serie vorgestellt. Die angekündigten NAS-Lösungen sind sowohl das 2-Bay-System DRIVESTOR 2 Pro (AS3302T) als auch das 4-Bay-System DRIVESTOR 4 Pro (AS3304T). Die Geräte besitzen einen Realtek RTD1296-Quad-Core-1.4-GHz-Prozessor und 2 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Laut Hersteller ist die CPU für die Videowiedergabe optimiert und erlaubt im Zusammenspiel mit kompatiblen Apps und Diensten wie zum Beispiel Plex eine Echtzeit-Transkodierung von 10-bit-4K-H.265-Inhalten selbst dann, wenn im Hintergrund weitere Prozesse zur Datenverarbeitung aktiv sind. Außerdem ist eine 2,5-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit an Bord.

Des Weiteren unterstützt der DRIVESTOR 2 Pro AS3302T mit zwei Einschüben die Festplattenkonfigurationen Single, JBoD sowie RAID 0 und 1. Der DRIVESTOR 4 Pro AS3304T mit vier Einschüben supportet ebenfalls Single und JBoD. Jedoch können die RAID-Konfigurationen 0, 1, 5, 6 oder 10 genutzt werden. Außerdem steht Hot-Swap zur Verfügung. Was einen Laufwerkwechsel beziehungsweise eine Erweiterung des Speicherplatzes im laufenden Betrieb ermöglicht. Zum Funktionsumfang gehören zudem “Wake on LAN“- und “Wake on WAN“ sowie ein smartes Dateimanagement, das auf Wunsch auch die Synchronisierung zwischen Endgerät und NAS übernimmt. Zu den weiteren Features der NAS-Geräte zählt ein Sicherheitssystem bestehend unter anderem aus einer Firewall sowie einer Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Zudem stehen dedizierte Anwendungen wie LooksGood und AiVideos zur Verfügung, die es ermöglichen, auf Videoinhalte von zahlreichen Endgeräten - inklusive Chromecast und Apple TV - zuzugreifen. Ein spezieller Media-Mode reserviert während der Medienwiedergabe 512 Mbyte des Arbeitsspeichers und soll so eine konstant hohe Streaming-Leistung gewährleisten.

Zusätzlich zur genannten neuen Hardware veröffentlicht Asustor die ADM-Firmware in der Version 4.0. Zu den Features zählen unter anderem die runderneuerte Benutzeroberfläche inklusive einer Echtzeit-Suchfunktion samt Vorschaufunktion. Auch die Nutzung mit Apples Time Machine wurde verbessert. Ein optionaler Dark Mode sowie noch mehr Themes sind ebenfalls Bestandteil des Updates.

Das Firmware-Update ADM 4.0 ist ab sofort kostenfrei erhältlich. Die neuen NAS-Modelle DRIVESTOR 2 Pro (AS3302T) sowie das DRIVESTOR 4 Pro (AS3304T) sind ab sofort im Handel erhältlich. Bei dem AS3302T liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei rund 250 Euro. Das AS3304T schlägt mit einer UVP von knapp 350 Euro zu Buche.