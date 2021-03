Neue Teamgroup T-CREATE Produkte für 2021 angekündigt

Team Group möchte uns mit frischer Hardware in den Bereichen Arbeitsspeicher und SSDs versorgen und schickt diesbezüglich Produkte der im letzten Jahr aufgebauten und stetig weitervermarkteten Produktfamilie T-Create ins Rennen. Dabei wird der Fokus bewusst auf Schlichtheit und ein klassisches Design gelegt und auf RGB verzichtet, wie sich am Beispiel des gerade vorgestellten EXPERT DDR4 OC10L Desktop-Speichers, der CLASSIC PCIe 4.0 SSD und dem CLASSIC DDR4 10L Laptop-Speicher zeigt.

T-Create Expert DDR4 OC10L -Arbeitsspeicher ist für Desktop-PCs geeignet und soll mit Speicherkapazitäten von 16, 32 und 64 GB in den Handel kommen. Im Vergleich zum T-Create Classic aus derselben Serie, arbeitet dieser mit einer gesteigerten Geschwindigkeit von 3.600 MHz und mit Latenzen von Cl18-22-22-42. Optisch schlicht und mit einem relativ niedrigen in Grau gehaltenen Wärmeleitblech ohne jegliche RGB-Beleuchtung, unterscheidet er sich nicht von der 3.200-MHz-Variante. Preislich sollen sich die Riegel bei 85 Euro (16 GB), 150 Euro (32 GB) und 290 Euro (64 GB) bewegen.

Notebooks und Mini-PCs sollen nicht außen vor bleiben, weshalb Team Group künftig mit dem T-Create Classic SO-DIMM DDR4 10L in dem Markt drängt. In den Varianten 2.666 MHz und 3.200 MHz sollen diese in Kitgrößen von 16, 32 und 64 GB erhältlich sein und mit Standard-Timings von CL19-19-19-43 respektive CL22-22-22-52 arbeiten. Die UVP des Herstellers für den Notebook-Speicher mit 2.666 MHz liegt bei 78 (16 GB), 142 (32 GB) und 269 (64 GB) Euro. Die schnelleren Kits mit 3.200 MHz werden von Team Group mit einer Preisempfehlung von 80 (16 GB), 146 (32 GB) und 277 (64 GB) Euro beworben.

Abschließend betritt mit der T-Create Classic PCIe 4.0 SSD ein Solid-State-Laufwerk die Bühne, das den neuesten M.2-PCIe-Gen4-Standard nutzt und mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s respektive von 4.400 MB/s Schreibgeschwindigkeit aufwarten soll.

In den Größen 1 TB und 2 TB soll die Classic PCIe 4.0 SSD genauso wie der oben aufgeführte Arbeitsspeicher ab April in den Handel kommen. Für das 1 TB fassende Modell werden 168 Euro, für die 2-TB-Variante 336 Euro fällig.