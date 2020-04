Patriots neue externe SSD: USB-C und bis zu 1 GB/s für PC, Mac und Konsolen

Bereits gestern stellte Patriot Memory seine aktuellste externe Patriot PXD M.2 getaufte PCI-Express-Typ-C-SSD als portable Speicherlösung der nächsten Generation vor. Mit der neuesten USB 3.2 Typ-C-Anschlussvariante an Bord und dem neuesten Phison E13T PCI-Express-Controller ausgestattet, unterstützt die externe SSD Geschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Laut Hersteller soll es dabei keinerlei Inkompatibilitäten in Sachen Einsatzmöglichkeiten geben. Die externe Festplatte lässt sich mühelos und ohne jegliche Treiberinstallation plattformübergreifend auf allen Systemen einsetzen.

"Speicherhersteller sind stets bemüht, ihre Produkte auf Spezifikationsebene zu verbessern und übersehen häufig die Kompatibilität und die Benutzererfahrung. Die PXD bietet die perfekte Balance zwischen allen. Noch wichtiger ist, dass die PXD für alle Benutzer gleichermaßen hergestellt wird, einschließlich Desktop-PC, Laptop, MacBook und Konsolenspieler" so Vizepräsident Roger Shinmoto.

Gleichzeitig wurde großen Wert auf Optik und Handling gelegt, so wurde das externe Laufwerk in einem grauschwarzen rauen Aluminium-Look in Industriequalität für maximale Haltbarkeit entwickelt und mit zwei Kabeln (Typ-C auf Typ-A und Typ-C auf Typ-C) bestückt.



In den Maßen 100 x 30 mm und einem Gewicht von nur 35 g wird die PXD in Kapazitäten von 512 GB bis 2 TB in den kommenden Wochen im Handel verfügbar sein. Preislich soll die PXD 512 GB Variante bei 100 US-Dollar, die 1 TB PXD bei 180 Dollar und das Spitzenmodell mit 2 TB bei knappen 300 US-Dollar liegen.