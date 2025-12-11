Werbung

Advertorial / Anzeige:

Auch nach dem Black Friday geht es in der Vorweihnachtszeit mit interessanten Angeboten weiter. Ein solches ist die Flow Lite84 von LoFree, die nun stark reduziert angeboten wird.

Die Lofree Flow Lite84 ist eine kompakte, mechanische Low-Profile-Tastatur mit 75-%-Layout und 84 Tasten. Aktuell ist sie um 15 % reduziert und damit für gerade einmal 101,99 Euro zu haben. Sie richtet sich speziell an Nutzer, die Wert auf ergonomisches Design und vielseitige Funktionen legen. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, was zu einer angenehmen Haptik führt.

Die Tastatur verfügt über eine reduzierte Bauhöhe und ein niedrigeres vorderes Profil, wodurch ein entspanntes, natürliches Handgelenkgefühl unterstützt wird. Ergänzt wird das durch einen ausklappbaren Kickstand, der zwei Winkel (3° oder 6°) ermöglicht, sodass die Tastatur individuell angepasst werden kann. Das Gesamtgewicht beträgt lediglich 550 g – ideal für den mobilen Einsatz.

Lofree setzt auf die linearen Full-POM-Switches "Spectre" die zusammen mit Kailh entwickelt wurden. Sie besitzen einem Auslösegewicht von 40 gf - gegenüber der Vorgänger-Generation wurde das Auslösegewicht um 10 gf reduziert. Das verringert die Belastung für Finger und Gelenke und macht längere Schreibsitzungen komfortabel. Für Nutzer, die nahezu lautlos tippen wollen, stehen die Hades-Schalter mit Silikondämpfung zur Auswahl. Die Flow Lite84 besitzt ein Gasket-Design, das eine verbesserte Schall- und Vibrationsdämpfung ermöglicht.

Die Doppel-Design-Keycaps bestehen aus PBT für eine matte Textur, eine lange Haltbarkeit und eine angenehme Haptik. Für die Buchstabenteile nutzt LoFree PC-Material, sodass die weiße Hintergrundlbeleuchtung sehr gleichmäßig wiedergegeben wird, besonders in dunkler Umgebung. Durch die Lofree-Key-Mapper-Software lassen sich Tasten individuell belegen und Makros konfigurieren.

Sehr praktisch: Über ein großes, geriffeltes Drehrad kann jederzeit die Lautstärke schnell und komfortabel angepasst werden.

Für die Verbindung stehen drei Optionen bereit: USB-C (kabelgebunden), Bluetooth 5.4 und ein 2,4-GHz-Dongle. Das ermöglicht eine flexible und stabile Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig – unterstützt werden Windows, macOS, Android und iOS. Mit einer Polling-Rate von 1.000 Hz bei allen Verbindungsarten werden Eingaben verzögerungsfrei umgesetzt, was das Keyboard auch für Gamer interessant macht.

Die Tastatur besitzt eine Akku-Kapazität von 2.000 mAh, was bis zu 80 Stunden Laufzeit (ohne Beleuchtung) ermöglicht.

Mit vielseitigen Funktionen, guter Ergonomie und moderner Konnektivität richtet sich das Lofree Flow Lite84 besonders an Nutzer, die viel Wert auf Komfort, Individualisierbarkeit und ein kompaktes Format bei moderatem Preis legen. In der Vorweihnachtszeit ist die jetzt zu einem Preis von nur 101,99 Euro zu haben, was einem Rabatt von 15 % entspricht.





Switches Lofree x Kailh POM Switch Betätigungskraft 45 g Beleuchtung Weiß Verbindung - Kabel USB-C auf USB-C Verbindung - Wireless 2,4 GHz und Bluetooth 5.4 Polling Rate 1.000 Hz Batterielaufzeit bis zu 80 Stunden Highlights Laustärke-Drehrad, geringe Lautstärke, kompatibel mit Mac, Windows und iOS Abmessungen 316,8 × 138 × 23,5 mm Gewicht 550 g Angebotspreis-Preis 101,99 Euro

Advertorial / Anzeige: