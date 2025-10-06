Werbung

In Zusammenarbeit mit Endorfy suchen wir drei interessierte Leser und Community-Mitglieder, der einer brandaktuellen Gaming-Tastatur des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare der Endorfy Thock V2. Die Tastatur kam erst vor wenigen Tagen in verschidenen Varianten auf den Markt und soll sowohl ambitionierten Gamern als auch produktiven Office-Modernen eine moderne und kompakte Lösung mit einer großen Funktionsvielfalt bieten. Gegenüber dem Vorgänger hat sie ein komplett neues Design, verbesserte Technik und mehr Funktionen erhalten, die teilweise bislang nur im Flaggschiffmodell – der Endorfy Celeris 1800 – verfügbar waren.

Die Endorfy Thock V2 Wireless setzt auf ein 75-%-Layout ohne dedizierten Nummernblock, während die Endorfy Thock V2 TKL mit zusätzlichen Funktions- und Pfeiltasten etwas breiter ausfällt. Technisch bauen beide auf mechanischen Switches auf. Die Wireless-Version kann sogar mit den neuen Yellow-Switches, die zusammen mit Gateron entwickelt wurden, aufwarten, die eine hohe Leichtgängigkeit und Präzision versprechen. Dank werkseitig geschmiertem Dual-Rail-Design, Nylonbasis und zweistufiger Feder fühlt sich jeder Tastenanschlag flüssig an und klingt tief und warm. Die TKL-Version kommt hingegen mit Endorfy-Red-Switches daher. Welche Tastatur, die späteren Tester auf den Prüfstand stellen möchten, das dürfen sie selbst entscheiden.

Außerdem bieten beide Modelle eine hohe Individualisierbarkeit, denn alle Switches sind Hot-Swap-fähig und lassen sich einfach austauschen. Natürlich ist eine ARGB-Hintergrundbeleuchtung integriert, welche sich bequem per Software für jede Taste einzeln konfigurieren lässt. Auch die Konfiguration von Makros ist möglich. Natürkich werden Anti-Ghosting und N-Key-Rollover unterstützt, die Pollingrate liegt bei 1.000 Hz.

Die Endorfy Thock V2 Wireless verbindet sich entweder drahtlos per 2,4-GHz-Doungle oder per Bluetooth und kabelgebunden per 1,8 m langen USB-C mit dem Rechner. Über einen kleinen Schalter an der Seite kann zwischen den Modi umgeswitcht werden. Die TKL-Version muss auf die Drahtlos-Verbindung verzichten. Unterstützt werden verschiedene Betriebssysteme wie Windows, macOS und Linux. Für eine hohe Stabilität im Alltag, für einen guten Klag und natürlich ein hervorragendes Tippgefühl ist die Thock V2 mit drei Schichten Akustikschaumstoff ausgekleidet – zwei PORON- und eine IXPE-Schicht. Sogar die Leertaste ist mit Silikonpolstern gedämpft.

Zusammen mit einem umfangreichen Zubehör, das auch Tools für das Entfernen der Keycaps und Switches oder einen Adapter von USB-C auf USB-A beinhaltet, ist die Endorfy Thock V2 Wireless ab sofort in Deutschland zu einem Preis ab rund 79 Euro erhältlich. Die TKL-Version ist mit ca. 55 Euro etwas günstiger. Drei unserer Leser dürfen der Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Zahn fühlen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 19. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Endorfy!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 19. Oktober 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 20. Oktober 2025

Testzeitraum bis 23. November 2025

Kleingedrucktes: