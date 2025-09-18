Werbung

Während der Logitech G Play 2025 wurde die neue Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c angekündigt. Die Maus richtet sich primär an kompetitive Spieler, setzt auf ein ultraleichtes Design und eine kompakte Bauform. Als Neuzugang erweitert sie Logitechs PRO Series. Dabei ist sie fünf Prozent kleiner und über zehn Prozent leichter als die PRO X SUPERLIGHT 2.

Das extra kompakte Design richtet sich an Gamer, die eine kleinere Mausform bevorzugen. Sie eignet sich besonders für entsprechende Griffstile wie Claw, Fingertip und Hybrid oder schlichtweg für kleine Handgrößen. Bei der Entwicklung hat man sich Feedback von E-Sportlern verschiedener Genres eingeholt. Internationale Profis in Valorant, Counter Strike 2, League of Legends und anderen haben ihre Erfahrungen beigesteuert.

Mit einem Gewicht von nur 51 Gramm sollen schnellere Bewegungen ermöglicht und die auftretende Ermüdung verringert werden. Dabei soll das Gerät sowohl für Spiele mit schnellen Reaktionen, als auch für entspanntere Titel geeignet sein. Im Inneren steckt Logitech G’s HERO 2 Sensor und die sogenannte Power of 8-Technologie.

Zu den wichtigsten Feature zählt eine 8 kHz Polling-Rate, die für minimale Eingabeverzögerung sorgt. Durch 88G Beschleunigung sind präzise und vor allem schnelle Bewegungen möglich. 888 IPS sollen eine möglichst hohe Genauigkeit gewährleisten. Die LIGHTFORCE Hybrid Switches bieten eine Kombination aus mechanischer und optischer Technologie und werden durch PTFE-Füße für nahtloses Gleiten ergänzt. Der Akku hält bis zu 95 Stunden und kann via Powerplay mit Logitechs passenden Mauspads aufgeladen werden. Ab dem 21. Oktober 2025 ist die Maus auf LogitechG.com und bei Händlern für 169,99 Euro verfügbar. Sie wird in den drei Farben Schwarz, Weiß und Pink angeboten. Alle weiteren Informationen finden sich auch in der Pressemitteilung zu finden.