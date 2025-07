Werbung

Passend zum Sommer ist auf caseking.de der sogenannte Ferienpass gestartet. Insgesamt zwölf Wochen lang will man Kunden verschiedene Rabatte, Gewinnspiele und ständig wechselnde Angebote bieten. Los ging es am 7. Juli 2025 mit der Gehäuse-Woche. Nun ist in einem zweiten Schritt der Modding-Contest gestartet.

Vom 14. bis zum 20. Juli 2025 können sich Interessierte für den Contest bewerben. Gemoddet werden soll eine Gaming-Maus. Wer teilnehmen möchte, kann seinen ersten Entwurf auf dem entsprechenden Discord-Server von Caseking posten. Erlaubt sind alle Arten von Skizzen. Egal, ob diese digital oder klassisch von Hand erstellt wurden. Wichtig ist lediglich, dass man die Vision dahinter erkennt. Die kreativsten Vorschläge werden ausgewählt und erhalten eine Maus zur Umsetzung per Post.

Die Modding-Leinwand besteht aus einer OP1we Gaming-Maus von Endgame Gear, kurz EGG. Wer die kabellose Maus erhalten hat, hat anschließend drei Wochen Zeit, diese zu Hause umzubauen und anschließend an Caseking zurückzuschicken. In einem Livestream werden anschließend die besten Ergebnisse gezeigt. Dieser soll im August stattfinden, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Für die Teilnehmer gibt es natürlich etwas zu gewinnen. Der erste Platz erhält ein Premium-Phanteks-Bundel. Darin enthalten sind das Phanteks NV9 MK2 Gehäuse, D30 RGB Lüfter, ein 1.000-W-Netzteil, eine 360er AIO-Wasserkühlung und weitere Artikel. Platz 2 kann sich über einen Thunder X3 Flex Pro Gaming-Stuhl freuen. Für Platz 3 gibt es ein High-End-Bundle von Endgame Gear. Darin enthalten die OP1w 4k V2 Wireless Maus, die KB65HE Tastatur und ein passendes Mauspad. Einen Bonuspreis erhält derjenige, der die beste Dokumentation des Modding-Prozesses einreicht.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen finden sich im entsprechenden Blogbeitrag bei Caseking.