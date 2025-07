Werbung

Mit der SKILLER SGK50 Wood Serie kombiniert Sharkoon moderne Gaming-Technik mit einem Gehäuse aus echtem Holz und richtet sich an Nutzer, die sowohl Wert auf technische Leistung als auch auf außergewöhnliche Optik legen. Die Tastatur ist laut Hersteller mit besonders widerstandsfähigen Tastenkappen aus hochwertigem PBT ausgestattet, die neben ihrer Langlebigkeit, auch ein angenehmes Tippgefühl vermitteln sollen. Die vorinstallierten gelben G-Pro-3.0-Schalter von Gateron wollen mit einer Betätigungskraft von 50 ± 15 g zudem ein lineares Tipperlebnis ohne spürbaren Widerstandspunkt bieten und sind besonders für schnelle Eingaben geeignet.

Die Schalter der SKILLER SGK50 Wood Serie lassen sich dank Hot-Swap-Funktion bequem austauschen. Dabei werden sowohl 3- als auch 5-Pin-Modelle unterstützt, was eine große Auswahl an kompatiblen Schaltern ermöglicht. Die dafür notwendigen Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten. Für ein angenehmes akustisches Feedback soll eine integrierte Polycarbonat-Positionierungsplatte in Kombination mit einer Silikondämpfung sorgen. Diese Konstruktion erzeugt laut Sharkoon einen satten, dumpfen Klang und kann störende Nebengeräusche beim Tippen reduzieren.

Anstelle einer herstellereigenen Software setzt die Tastatur auf die Open-Source-Tools VIA und QMK. Diese erlauben eine vollständige Programmierung der RGB-Beleuchtung und Makros sowie eine freie Tastenbelegung – plattformübergreifend und ohne zusätzliche Softwareinstallation. Das RGB-System lässt sich direkt auf der Tastatur konfigurieren, was den Einsatz im Alltag vereinfacht.

Die SKILLER SGK50 Wood Serie ist in verschiedenen Layout-Größen erhältlich, darunter S4 mit 60 %, S3 mit 75 % und S2 im kompakten Drei-Block-Format. Alle Varianten sind sowohl als PBT-Ausführung mit vorinstallierten Tastenkappen und Schaltern als auch als Barebone-Version erhältlich. Die Modelle sind ab sofort verfügbar. Die Preise reichen von 119,90 Euro für die kleinste Barebone-Version bis zu 169,90 Euro für die größte PBT-Variante.