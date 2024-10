Werbung

Zu Bewginn des Monats riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, ich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Sharkoon zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für ein brandaktuelles und sehr kompaktes Custom-Keyboard des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemachrt.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare der Sharkoon Skiller SGK50 S3 – wahlweise mit weißem oder schwarzem Barebone. Doch die Farbe des Gehäuses ist nicht die einzige Möglichkeit zur Individualisierung der 75-%-Tastatur. So lassen sich auch die Switches austauschen oder alternativen Tastenkappen aufsetzen, was unterschiedliche Designs möglich macht. Unsere späteren Tester dürfen aus sechs verschiedenen Tastenkappensets auswählen und sich so ihren optischen Favoriten aussuchen.

Bei den Switches stellt Sharkooon die Gateron Yellow bereit, wobei diese ganz einfach mit dem mitgelieferten Werkzeugset entfernt und ausgetauscht werden. Die gelben Gateron-Switches haben eine lineare Charakteristik bei einem Hubweg von 4 mm und lösen nach 2 mm aus. Sharkoon verspricht eine Lebensdauer von 50 Millionen Anschlägen. Alternativ gibt es Schalter mit taktilem Feedback. Dank Hot-Swap-Sockel für Taster mit drei und fünf Pins können nahezu alle MX-Derivate anderer Hersteller eingesetzt werden.

Im Gehäuse sorgen eine doppellagige Silikondämpfung sowie eine Positionierungsplatte aus Polycarbonat für einen satten Klang und eine gleichmäßige Beleuchtung, denn natürlich lassen sich alle Tastenkappen individuell beleuchten, was über die quelloffene QMK-Firmware und die VIA- sowie Hot-Swap-Taster-Software bequem konfiguriert werden kann. Als 75-%-Modell verzichtet die SGK50 S3 auf einen dedizierten Nummernblock. Verschiedene Medienfunktionen wie Pause, das Vor- und Zurückspulen oder aber die Steuerung der Lautstärke werden ebenfalls geboten.

Die Sharkoon Skiller SGK50 S3 ist sehr gut individualisier und das bereits zu einem vergleichsweise geringen Preis: Ab etwa 80 Euro ist das Custom-Keyboard zu haben. Drei unserer Leser dürfen die Tastatur nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos ausprobieren und erhalten sogar ein passendes Mauspad zu ihrem Keyboard dazu.

Das Testpaket

Barebone (zur Auswahl):

Schalter-Set

Design-Bundles (zur Auswahl):

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Morgen alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennurzer "Yargen", "minimii" und "Man-in-Black" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Eingabegeräte-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche User-Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. Oktober 2024

Testzeitraum bis 24. November 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Sharkoon sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum