Werbung

Glorious hat das wohl umfangreichste Tastaturen-Portfolio angekündigt, das jemals auf einmal auf den Markt gebracht wurde. Denn die GMMK 3 verfügt über nicht weniger als eine Milliarde verschiedener Hardware-Konfigurations-Möglichkeiten.

Glorious verfolgt mir der GMMK 3 dabei den Ansatz, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, jeden Aspekt der Tastatur selbst anpassen zu können, statt bestimmte Bedingungen vorzuschreiben. Daher reicht die Auswahl an Möglichkeiten von der Ästhetik, über das Tippgefühl bis hin zur Leistung. So sollen Spieler ihre Tastatur ideal an ihren Spielstil und Bedürfnisse anpassen können.

Sieben verschiedene ästhetische Anpassungsmöglichkeiten stehen beider GMMK 3 zur Verfügung, passend zum Gaming-Setup, Home-Office oder anderen persönlichen Vorlieben. Der obere und untere Rahmen, Drehknopf, Badge, USB-Kabel, Keycaps und die Switch-Plate können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.

Neben den ästhetischen Optionen der GMMK 3 gibt es drei Möglichkeiten, das Tippgefühl der Tastatur zu individualisieren: Man kann aus einer Reihe von Switches, Switch-Platten und Dichtungen wählen, um den persönlich perfekten Klang und das ideale Gefühl zu finden, egal ob weich und gedämpft, laut und klackernd oder tief und dumpf. Mit der GMMK 3 kommen zudem 14 Switches auf den Markt, die in linearen, taktilen, klickenden und leisen Varianten zur Auswahl stehen und alle in HE- (Hall-Effekt) und mechanischen Varianten erhältlich sind. Daneben stehen eine Reihe unterschiedlicher Materialien für Switch-Platten (Plexi, FR4, Aluminium, Messing) und Modulmaterialien (festes Silikon, weiches Silikon/Poron) zur Auswahl.

Mit den GMMK-3-HE stehen zudem Tastaturen zur Verfügung, die in Kombination mit Hall-Effekt-Magnetswitches eine Unterstützung für Rapid Trigger bieten, einstellbare Auslösepunkte und 4:1 dynamische Tastaturanschläge. Alle GMMK-3-HE-Boards sollen dabei vollständig mit mechanischen 3- und 5-Pin-Switches kompatibel sein. Mit der Einführung der GMMK 3 wird zudem eine ganze Palette an HE-Switches verfügbar, einschließlich der taktilen Panda-, linearen Fox- und klickenden Raptor-Switches von Glorious. Daneben wird die GMMK-3-Familie durch ein umfassendes Zubehörsortiment begleitet, um die Modularität der GMMK 3 voll ausschöpfen zu können.

Die GMMK 3 ist in verschiedenen Größen und mit zahlreichen Anschlüssen erhältlich:

GMMK 3 & GMMK 3 HE - 65 % | 75 % | 100 % - Kabelgebundene Verbindung (8.000 Hz Polling bei HE-Modellen)

GMMK 3 Pro & GMMK 3 Pro HE - 65 % | 75 % | 100 % - Kabelgebundene Verbindung (8.000 Hz Polling bei HE-Modellen) & Dual Wireless 2.4Ghz/Bluetooth 5.2



Das GMMK-3-Sortiment ist ab sofort auf Gloriousgaming.com und bei weiteren Händlern erhältlich: