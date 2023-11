Werbung

Der Hersteller Nacon hat mit dem Revolution 5 Pro einen neuen Controller in sein Sortiment aufgenommen. Der offiziell lizenzierte und in Zusammenarbeit mit Mr. Crimson, einen der bekanntesten Fighting-Game-Spieler, entwickelte Controller will auch anspruchsvollste Gamer überzeugen und darüber hinaus mit innovativen Features wie der Hall-Effekt-Technologie punkten.

Die Hall-Effekt-Technologie stellt dabei auch eines der Hauptmerkmale des Revolution 5 Pro. Diese Technologie soll Reibung zwischen den Einzelteilen verhindern und soll laut Nacon sowohl in den Triggern als auch in den Sticks integriert worden sein. Dadurch soll das Risiko des sogenannten "Stick-Drifts" und des vorzeitigen Verschleißes verringert und die Haltbarkeit des Revolution 5 Pro erhöht werden.

Der Controller ist laut Hersteller kompatibel mit der PlayStation 5, PlayStation 4 und dem PC, sowohl im kabellosen als auch im kabelgebundenen Modus. Für letzteren verfügt der Revolution 5 Pro über ein abnehmbares 3-Meter-Kabel. Die Akkulaufzeit wird mit über 10 Stunden angegeben, um so auch lange Gaming-Sessions ohne Ladepausen garantieren zu können.

Weiter verfügt der Controller über einen Trigger Stopp. Damit kann der Widerstand der Trigger individuell angepasst werden. Mithilfe der dazugehörige App (auf PC/Mac, später auch für Mobilgeräte verfügbar) soll sich der Controller zudem auch individuell an den eigenen Spielstil anpassen lassen.

Ohnehin will die umfangreiche Anpassbarkeit einer der größten Pluspunkte des Controllers sein. So sollen sich bis zu vier Profile pro Plattform speichern lassen. Zudem gibt es drei Gewichtssätze, drei Stick-Basen, drei Stick-Köpfe und 60 Anpassungsoptionen. Mit Tastenkombinationen können die Tasten auf der Rückseite des Controllers ebenfalls frei zugewiesen werden. Mittels der kabellosen Multipoint-Konnektivität kann der Sound eines Spiels auch direkt über den Controller auf ein Bluetooth-Audiogerät umgeschaltet werden.

Der Revolution 5 Pro Controller ist ab sofort im Handel erhältlich.