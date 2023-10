Werbung

nerdytec erweitert sein Portfolio um ein neues Eingabegerät: die CYKEY – ein RGB Mechanical Keyboard mit integrierter QMK/VIA-Technologie und Gateron-Switches. Die Tastatur richtet sich sowohl an passionierte Gamer als auch an Pro-User und will neue Maßstäbe bezüglich Performance, Anpassbarkeit und Ergonomie setzen.

Die CYKEY will sich durch eine hochwertige Verarbeitung und ein kompaktes 75%-Format auszeichnen. Damit soll das Keyboard möglichst wenig Fläche auf dem Schreibtisch beanspruchen, gleichzeitig aber keine funktionellen Kompromisse eingehen müssen. Die Light-through-Keycaps im nerdytec-Design bringen lauten Hersteller über 20 variable RGB-Beleuchtungsmodi mit um die visuellen Effekte des Keyboards ideal zur Geltung bringen zu können.

Die mechanischen Tasten der CYKEY sollen dabei ein exzellentes haptisches Feedback, für ein präzises und effizientes Tipperlebnis, bieten. Mit der neuesten Generation von G Pro 3.0 Yellow-Switches der Branchengröße Gateron will nerdytec zudem auf besondere Robustheit und Zuverlässigkeit setzen. Das Hot-Swap-Feature will einen schnellen und unkomplizierten Austausch der Switches ermöglichen, was zugleich die Anpassbarkeit und Wartungsfreundlichkeit des Keyboards nochmals erhöht.

Die Shortcut-Tasten sollen sowohl mit Windows als auch mit macOS nahtlos kompatibel sein. Ein Tastendruck soll ausreichen, um wichtige Befehle wie die Audio-Steuerung, Suchfunktionen oder ein schnelles Sperren des Systems zu veranlassen. Die integrierte QMK/VIA-Technologie will zudem eine umfangreiche Personalisierungsoption für die RGB-Beleuchtung und Tastenbelegung direkt im Webbrowser zulassen, ohne dass dazu eine zusätzlich zu installierende Software erforderlich sein soll. Lediglich das einmalige Initialisieren des Keyboards auf der VIA-Seite soll dafür ausreichen. Die Open-Source-Integration gestattet es Keyboard-Enthusiasten und Entwicklern zudem auch, eigene Tastatur-Firmware zu erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben zugeschnitten ist.

Die Ergonomie der CYKEY soll noch weiter durch die Multi-Control-Knobs gesteigert werden. Diese sollen nach Belieben konfiguriert werden können, um beispielsweise die Bildschirmhelligkeit zu steuern, zu zoomen oder den Desktop zu wechseln. Multi-Control-Knob 1 befindet sich dabei oben rechts auf der Tastatur, während Drehregler 2 frei auf einer von drei weiteren Positionen eingesetzt werden kann.

Die CYKEY von nerdytec wird ab Mitte November verfügbar sein, ist aber bereits bei nerdytec.com oder Amazon vorbestellbar – mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,90 Euro.