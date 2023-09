Werbung

Cherry stellt mit der KW 3000 eine neue Tastatur vor, die bewährte Qualität mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis kombinieren möchte.

Die Cherry KW 3000 kommt im Full-Size-Layout auf den Markt, das sowohl einen Cursor- als auch Nummernblock umfasst. Die Installation am eigenen Heimrechner erfolgt einfach und schnell über Plug & Play: Der beigefügte Nano-USB-Empfänger wird hierbei in den USB-Anschluss des jeweiligen Geräts eingesteckt. Die Verbindung zwischen Tastatur und Nano-USB-Empfänger wird anschließend über eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung hergestellt, mit einer angegebenen Reichweite von bis zu zehn Metern. Die flache Konstruktion der Tastatur möchte optisch ansprechen und soll mit geräuscharmen Tasten ausgestattet, auch in Großraumbüros, Coworking-Spaces und kleinen Wohnungen ohne lästige Geräusche schnell und präzise eingesetzt werden können.

Die eingebauten Tasten sollen auch bei Dauerbelastung eine gesamte Lebensdauer von bis zu zehn Millionen Tastenbetätigungen aushalten können und einen abriebfeste Beschriftung bieten. Die rutschfeste Unterseite der Tastatur möchte einen sicheren Halt gewährleisten. Ausklappbare Aufstellfüße zur Höhenverstellung ermöglichen zudem einen ergonomischen Stand der Tastatur.

Neben den F1 bis F12 Tasten verfügt die Tastatur zusätzlich noch über vier weitere Hotkeys, die einen schnellen Zugriff auf Taschenrechner, E-Mail, Browser und Sleep-Modus ermöglichen sollen. Nutzer, die ihre Tastenbelegung noch individueller gestalten wollen, sollen das mit der kostenlosen Cherry-KEYS-Software umsetzen können. Diese ermöglicht laut Hersteller eine Reihe von Neubelegungen sowohl für die Arbeit wie auch für die Freizeitnutzung. Die Batteriestatus-Anzeige informiert die Nutzer über die noch verbleibende Energie in der Tastatur.

Die Cherry KW 3000 ist ab sofort im Cherry Shop, bei diversen Online-Händlern und im stationären Handel in der Farbe schwarz erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beläuft sich auf 26,99 Euro. Der Lieferumfang enthält eine Bedienungsanleitung, eine AA-Batterie und den Receiver für die Tastatur. Die Verpackung der Tastatur ist laut Hersteller komplett plastikfrei, dank nachhaltiger Papier-Materialien.