Werbung

Mit der KW 7100 Mini BT präsentiert Cherry einen neuen kompakten Begleiter für mobiles Arbeiten. Die schmale Tastatur möchte durch ihr minimalistisches Design, Multi-Device-Pairing sowie praktische Sonderfunktionen glänzen. Die hauseigene Cherry-SX-Scherenmechanik soll dabei Präzision und Ergonomie garantieren. Die leicht konkav geformten Tasten können so flüssiges und geräuscharmes Schreiben ermöglichen. Mit der nachhaltigen Transporttasche aus recyceltem Kunststoff kann die KW 7100 Mini BT zudem gut geschützt mit an jeden Arbeitsplatz mitgenommen werden.

Die KW 7100 Mini BT hat Abmessungen von 29,5 x 12,9 x 1,6 cm. Eine integrierte Metalplatte und ausklappbare Aufstellfüße sollen auf jedem Untergrund für Sicherheit, Belastbarkeit und stabiles Schreiben sorgen. Die Tasten sollen mit einer hohen Langlebigkeit von mehr als 10 Millionen Betätigungen pro Taste überzeugen. Die Tastenbeschriftung soll dazu mit einer UV-Beschichtung sehr abriebbeständig sein.

Zudem ist die Tatstatur mit modernen technischen Features ausgestattet, die eine Verbindung mit bis zu drei verschiedenen Endgeräten gleichzeitig ermöglichen. Über Bluetooth 5.1-Kanäle (Low Energy) mit AES-128 Verschlüsselung können Bluetooth-fähige Geräte, wie Notebooks oder Tablets, mit der Tastatur verbunden werden. Mit einem simplen Knopfdruck der F1- bis F3-Tasten soll so bequem zwischen den verbundenen Geräten gewechselt werden können. Welche Verbindung gerade ausgewählt ist, zeigen blaue LEDs an der KW 7100 Mini BT an.

Die FN-Tasten übernehmen dabei nicht nur die Steuerung der Bluetooth-Kanäle. Sie dienen auch der Bildsteuerung, Lautstärkeregelung sowie einigen Multimedia-Funktionen. Play, Pause oder auch die Titelauswahl können darüber gesteuert werden. Visuell informieren Status LEDs den Nutzer über niedrigen Batteriestand, aktivierte Hochstell- und FN-Lock-Taste oder über den aktuell verwendeten BT-Kanal.

Die Cherry KW 7100 Mini BT ist ab sofort im Cherry-Shop, diversen Online-Shops und im stationären Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beläuft sich auf 54,99 Euro. Die Tastatur ist in den vier Farben Slate Blue, Agave Green, Cherry Blossom und Milk Wthite erhältlich.