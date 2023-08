Werbung

Endorfy hat weitere Tastaturen der Thock-Serie auf den Markt gebracht. Die bereits verfügbaren Modelle werden durch insgesamt elf neue Tastaturen mit deutschem QWERTZ-Layout ergänzt. Die neuen Thock-Tastaturen erscheinen dabei in unterschiedlichen Größen und werden durch weiße Omnis-Varianten abgerundet. Nutzerinnen und Nutzer haben so die Möglichkeit, die Hardware zu wählen, die am Besten zu ihren Bedürfnissen passt.

Die Kappen, die bei der Thock-Serie zum Einsatz kommen, sollen durch die Verwendung einer doppelten Schicht PBT-Material und der Double Shot-Technologie sehr robust sein, laut Hersteller praktisch unzerbrechlich. Bei diesem Verfahren werden zwei Varianten eines haltbaren und widerstandsfähigen Polymers in die Tastenform gegossen. Dadurch benötigen die Tasten keine zusätzliche Lackierung mehr und sollen dadurch extrem abriebfest sein.

Die Tastenkappen verwenden die unikale Endorfy-Schriftart und werden auf mechanischen Switches von Kailh befestigt. Diese sollen mittels einer extra verstärkten Schaftstruktur eine geschätzte Lebensdauer von 50 Millionen Klicks aushalten können. Die neuen Thock-Tastaturen sind dabei mit folgenden Schaltern ausgestattet:

Kailh Red - ein linearer Schalter, der ideal sein soll, wenn eine sofortige Reaktion erforderlich ist (erhältlich bei Thock TKL DE Red, Thock DE Red, Thock DE Red Pudding und Thock TKL DE Red Onyx White Pudding)

Kailh Brown - ein taktiler Schalter, der für Situationen gemacht ist, die sanfte und subtile Bewegungen erfordern (erhältlich bei Thock TKL DE Brown, Thock DE Brown, Thock DE Brown Pudding und Thock TKL DE Brown Onyx White Pudding)

Die neuen Tastaturen sind zusätzlich mit einer ARGB-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die sich an die Beleuchtung der jeweiligen Umgebung anpassen lassen soll. Mit der mitgelieferten Software soll unter anderem jede Taste in einer anderen Farbe hervorgehoben, die Farbe strategischer Tasten geändert oder ein Effekt für die gesamte Tastatur einstellt werden können. Es soll zudem auch möglich sein, Änderungen direkt über die Eingabe auf der Tastatur vorzunehmen.

Einige Tastaturen der Thock-Serie verfügen außerdem über einen Lautstärkeregler (Thock DE Brown, Thock DE Red, Thock DE Brown Pudding und Thock DE Red Pudding). Jede Bewegung des Reglers wird durch ein sanftes Einrasten hervorgehoben, sodass sich die Parameter präzise einstellen lassen sollen. Ein Klick auf den Lautstärkeregler genügt hingegen, um alles stumm zu schalten.

Alle neuen Tastaturen der Thock-Serie sind ab sofort verfügbar und liegen preislich, je nach Modell, zwischen 56,90 und 86,90 Euro.