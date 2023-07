Werbung

Der deutsche Hersteller für Eingabegeräte MOUNTAIN stellt eine neue Handballenauflage vor. Ziel der Plateau Palm Rest ist es, die Ergonomie am Arbeitsplatz zu verbessern. Die Auflage steht in den Größenoptionen S und L bereit. So passt sie auf die meisten Tastaturen mit einem Layout von 60-100 % und sogar auf viele Notebooks.

Die Plateau zeichnet sich durch eine kühlende Gelschicht aus. Diese umgibt Memoryschaum, der für die absolute Ergonomie sorgen soll indem er Druckpunkten vorbeugt. Eine rutschfeste Gummibasis sorgt für einen stabilen und sicheren Stand. Die Konstriktionsweise soll Ermüdungserscheinungen, Muskelverspannungen und Bänderzerrungen während langer Arbeits- oder Spielstunden entgegenwirken.

Die Plateau Handballenauflage richtet sich sowohl an Gamer, als auch Content-Ersteller. MOUNTAIN betont hierbei die "universelle Kompatibilität", die die beiden Größen liefern sollen. Wer möchte, kann die MOUNTAIN Plateau ab sofort über die offizielle Website des Herstellers bestellen. Die Plateau Palm Rest in Größe S kostet aktuell 22,99 Euro. In Größe L ist sie für 24,99 Euro verfügbar.