CHERRY präsentiert mit der KW X ULP eine Tastatur, die die Vorteile einer mechanischen Tastatur mit der Ästhetik moderner Slim-Keyboards verbinden will. Diese Kombination soll die Tastatur zur ersten ihrer Art machen. Das neue Premiumprodukt soll besonders hinsichtlich der Ausstattung, den CHERRY MX Ultra Low Profile-Switches, moderner Anschlussvielfalt, einem wiederaufladbaren Akku und einem zeitlos-edles Design, glänzen.

Die CHERRY KW X ULP setzt auf den eigenen CHERRY MX Ultra Low Profile-Tastenschalter. Dieser speziell entwickelte Schaltertyp soll mit 3,5 mm eine 70 % geringere Bauhöhe als Standard-MX-Switches haben und damit Tastaturen ermöglichen, die trotz ultra-flachem Formfaktor, ein vollwertiges mechanisches Tippgefühl bieten können. Die leichte konkave Form der Tastenkappen aus Polycarbonat sollen dabei für einen perfekten Grip sorgen sowie für ein präzises und angenehmes Tippgefühl. Anti-Ghosting und Full-N-Key-Rollover sollen zudem den Benutzer unterstützen, damit jederzeit jeder einzelne Anschlag korrekt erkannt wird.

Die KW X ULP soll sich auf vier Wegen mit Endgeräten koppeln lassen. Zwei Bluetooth-5.2-Kanäle ermöglichen dabei die kabellose Verbindung zu kompatiblen Geräten wie Notebooks oder Smartphones und Tablets. Das beiliegende USB-A- auf USB-C-Kabel erfüllt daneben zwei Aufgaben. Es lädt den integrierten Akku der Tastatur und ermöglicht eine klassische Kabelverbindung zu Desktop-PCs oder Spielkonsolen.

Die verschiedenen Betriebsmodi der Tastatur werden über die Tasten F1-F4 Tasten gewechselt, gekennzeichnet durch die farbige LED-Hintergrundbeleuchtung. So soll mit nur einem Blick erkennbar sein, welcher Modus gerade aktiv ist. Auch für andere wichtige Tasten nutzt CHERRY die farbige LED-Beleuchtung. Sämtliche Feststelltasten, die Windows- und die Funktionstaste sollen so auch den Status durch Farbgebung signalisieren. Die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur soll sich in zehn Stufen regeln oder auch komplett abschalten lassen.

Die CHERRY KW X ULP ist ab sofort im CHERRY-Shop und bei ausgewählten Partnern verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung mit Mehrwertsteuer liegt bei 249,99 Euro. Zum Lieferumfang gehören die Tastatur, ein USB-A- auf USB-C-Kabel sowie ein extra kleiner USB-Dongle für den Funkbetrieb.