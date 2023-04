Werbung

Ducky stellt eine neue Version der Tastatur One III vor: Die Aura. Diese verfügt über ein transparentes Gehäuse in Kombination mit den ebenfalls transparenten Polycarbonat-Tasten und markanter RGB-Beleuchtung. Neben diesen Eigenschaften möchte der Hersteller sein Produkt mit weiteren Qualitäten auszeichnen. Dazu zählt eine solide Verarbeitungsqualität, die auf dem Niveau der One III liegen soll. Daneben soll die One III Aura mit einem angenehmen Tippgefühl und Klang glänzen können sowie mit einer guten Vielseitigkeit.

Die solide Verarbeitung soll in einer hohen Langlebigkeit resultieren. Die breite Auswahl hochwertiger Switches von Gateron über Kailh bis Cherry soll hingegen für ein gutes Tippgefühl sorgen. Die Switches lassen sollen sich dank Hotswap-PCB problemlos tauschen. In Sachen Formfaktor bietet Ducky dazu ein breites Spektrum an, von Mini bis Fullsize.

Während die Version der Ducky One 3 Aura in schwarz ein semitransparentes Gehäuse vorweist, ist die Variante in weiß nahezu komplett durchsichtig. Zusammen mit den lichtdurchlässigen Pudding-Keycaps aus widerstandsfähigem Polycarbonat soll dies für eine einprägsame RGB-Beleuchtung sorgen.

Mit der One III führte der Hersteller außerdem seine Designphilosophie QUACK Mechanics ein. Ducky berücksichtigt dafür vier wesentliche Gesichtspunkte, die für das Tippgefühl entscheidend sind: Die Tastenkappen, das Gehäuse, der Klang und die Stabilisatoren.

Deswegen möchte diese Variante der Ducky One 3 auch mit hochwertigen Keycaps aus Polycarbonat (PC) hervorstechen. Die Pudding-Keycaps sind laut Ducky unten transparent und oben schwarz beschichtet, die Beschriftungen ausgestanzt. Die Keycaps sollen aus zwei Kunststoffschichten gegossen sein. Das Double-Shot-Verfahren soll dabei für eine längere Haltbarkeit sorgen.

Um den Klang und das Tippgefühl zu verbessern, soll Ducky insgesamt 17 verschiedene Gummiverbundstoffe getestet und die am besten geeignete Variante für das Q-Bounce-Pad ausgewählt haben. Dieses soll mit einer zusätzlichen Schaumstoffschicht aus EVA kombiniert sein, um Resonanzen beim Tippen und harte Tastenanschläge effektiv zu dämpfen.

Die Ducky One III Aura ist ab 149,90 Euro in den Farben Schwarz und Weiß in vier Größen ab sofort erhältlich.