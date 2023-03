Werbung

Cherry hat die neue Tastatur KW 9200 MINI der Öffentlichkeit vorgestellt. Die schmale Tastatur eignet sich laut Herstellerangaben perfekt für einen mobilen Lebensstil. Für den flexiblen Einsatz wird das Keyboard mit einer Tragetasche aus Recycling-Kunststoff geliefert.

Mit den Abmessungen von 29,5 x 12,9 x 1,6 cm ist die Tastatur leicht zu transportieren und bietet zudem den Ausstattungsumfang eines Full-Size-Modells. Beispielsweise lässt sich durch Betätigen der FN-Taste auf Sonderfunktionen wie die Bildsteuerung oder die Lautstärkeregelung zugreifen. Auch an Multimedia-Funktionen wie Play/Pause und Titelauswahl wurde gedacht. Wer dauerhaft auf die Sonderfunktionen zugreifen möchte, stellt die FN-Taste auf Knopfdruck einfach fest.

Dank der Verbindung über zwei Bluetooth-5.0-Kanäle (Low Energy), 2,4 GHz Funk via Dongle (mit AES-128 Verschlüsselung) sowie direkt über ein USB-Kabel kann die Cherry KW 9200 MINI an nahezu jedem Endgerät genutzt werden. Durch Knopfdruck ist es möglich, zwischen den verbundenen Geräten zu wechseln. Für den RF-Modus muss lediglich der USB-Nano-Empfänger am PC angeschlossen werden.

Das beiliegende Kabel mit USB-A/USB-C-Anschluss ist nicht nur zum Laden des integrierten Akkus gedacht: Beim Wählen des Kabelmodus (F4) erfolgt die kabelgebundene Datenübertragung. Durch die Cherry-SX-Scherenmechanik soll das neue Modell ein präzises und geräuscharmes Tippgefühl auf dem Niveau von Full-Size-Tastaturen sowie eine hohe Langlebigkeit mit mehr als 10 Millionen Betätigungen pro Taste bieten. Außerdem sind die Laptop-ähnlichen Tasten leicht konkav geformt, sodass die Finger auch bei längerem Einsatz ermüdungsfrei und flüssig über die Tasten gleiten.

Preis & Verfügbarkeit

Die CHERRY KW 9200 MINI ist ab der KW 12 im Shop des Herstellers und im stationären Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 85 Euro. Zum Lieferumfang gehören die Tastatur, eine Transporttasche, ein USB-A-auf-USB-C-Kabel sowie ein extra kleiner USB-Dongle für den Funkbetrieb.