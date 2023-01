Werbung

Die Cherry Stream ist nach wie vor eine beliebte und günstige Allround-Tastatur. Cherry erweitert die Serie jetzt um die Stream Protect mit einer abnehmbaren Schutzmembran, die einfach gereinigt und gewaschen werden kann. Diese Schutzmembran soll aber auch separat für bisherige Cherry Stream angeboten werden.

Die Protect Schutzmembran wird einfach über die Tastatur gezogen und soll das gewohnte Tippgefühl laut Cherry nicht beeinträchtigen. Die Tastatur selbst kann mit aufgezogener Membran nicht mehr verschmutzen. Auch Krümel zwischen den Tasten gehören damit der Vergangenheit an. Die Membran kann einfach gereinigt und auch desinfiziert werden. Dafür wird sie einfach direkt auf der Tastatur abgewischt oder aber auch abgenommen. Die Membran ist wasserdicht, waschbar und maschinell wiederaufbereitbar. Sie ist für Arbeitstemperaturen zwischen 0 und 60 Grad Celsius gedacht und wird aus Silikon gefertigt. Die Tastenbeschriftung soll abriebfest sein. Die Membran selbst misst 463 x 164 x 10 mm (L x B x H) und wiegt 100 g.

Die Protect Schutzmembran gibt es sowohl in Kombination mit der kabelgebundenen als auch mit der kabellosen Cherry Stream, in Schwarz und in Weiß und einzeln zum Nachrüsten einer vorhandenen Cherry Stream. Die Stream Protect bietet sich gerade für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen wie z.B. Schulen und Universitäten oder der Verwaltung an. Auch ein Einsatz in gemeinsam genutzten Büroumgebungen, also Shared Offices, liegt nahe. Auch so mancher Privatnutzer könnte darin aber einen Nutzern sehen, beispielsweise für den Einsatz an einem PC in der eigenen Heimwerkstatt.

Für Cherry Stream Protect Keyboard und Cherry Stream Protect Keyboard Wireless werden UVPs von 48,18 bzw. 59,11 Euro angesetzt. Einzeln kostet die Stream Protect Membrane 20,52 Euro (und damit etwas mehr als eine kabelgebundene Cherry Stream). Die Cherry Stream Protect-Produkte werden in einer plastikfreien Verpackung ausgeliefert.