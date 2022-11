Werbung

Auch im Bereich mechanischer Schalter ist Retro ein Thema. Mit dem MX Black Clear-Top hat Cherry jetzt die Neuauflage eine Switches aus den 1980er-Jahren vorgestellt. Der ursprünglich speziell für die Nixdorf Computer AG hergestellte Schalter wurde unter dem Namen "Nixie" bekannt und hat laut Cherry in der Switch-Community nach wie vor Anhänger.

Der "Nixie" wurde seinerzeit von Cherry als angepasste Variante des linearen MX Black entwickelt. Die Nixdorf Computer AG hatte ein milchiges Gehäuseoberteil, eine etwas höhere Betätigungskraft von 63,5 statt 60 g und eine in den Switch integrierte Diode für N-Key-Rollover ins Lastenheft geschrieben. Eingesetzt wurden die "Nixies" vor allem in den Tastaturen „Nixdorf CT06-CT07/2 M Softkeys“. Dabei lief die Produktion nur bis Ende der 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die originalen Switches sind mittlerweile also teure Raritäten, die bei Enthusiasten vor allem wegen des sanften linearen Tippgefühls und einer satten Akustik gesucht sind.

Mit dem neuen MX Black Clear-Top bietet Cherry nun eine optimierte Neuauflage an. Sowohl Fertigungsprozesse als auch Materialien wurden weiterentwickelt. Zudem gibt es zwei Varianten: Zum einen eine mit High-Performance-Fett (von den Eigenschaften her wie KRYTOX GPL 205 GRADE 0) und einmal ohne Vorfettung. Letztere Variante ist vor allem für Enthusiasten gedacht, die ihre Schalter selbst modifizieren. Ansonsten soll der MX Black Clear-Top die gleichen Eigenschaften wie der "Nixie" bieten. Er ist also ebenfalls ein linearer Schalter mit 63,5 g Betätigungskraft, 2 mm Vorlaufweg, 4 mm Gesamtweg und einer Feder im Vintage-Design. Cherry bietet ihn ausschließlich als 5-Pin-Version mit Fixierzapfen für die Leiterplatte an. Die Lebensdauer wird mit weit über 50 Millionen Betätigungen angegeben.



Erhältlich wird der Retro-Schalter laut Cherry voraussichtlich ab Anfang 2023.