Werbung

Was vor 11 Jahren als Community-Mod durch den User "mtl" im Geekhack-Forum begann, hält nun Einzug in das offizielle Produktsortiment von Cherry: der MX Ergo Clear. Entstanden ist der Switch aus der Unzufriedenheit mit den Cherry MX Brown und dem Wunsch, eine taktile Schaltcharakteristik mit einem nicht hörbaren Klick zu verbinden.

Um diese Charakteristik zu erreichen, tauschte der User "mtl" die Feder eines MX Clear gegen die eines MX Black und schmierte diese zusätzlich mit einem Schmiermittel auf PTFE-Basis. So sollten das Betätigungsverhalten und die Akustik weiter optimiert werden, was schlussendlich im MX Ergo Clear genannten Community-Switch resultierte.

Den Namen behält Cherry bei und führt mit dem Cherry MX Ergo Clear - nach Gesprächen mit den Nutzern - erstmals die Sonderauflage eines Community-Schalter in das eigene Produktportfolio ein. Der Aufbau wird dabei übernommen, was in der angesprochenen taktilen Schaltcharakteristik resultiert, die ohne hörbare Klickgeräusche auskommen soll. Der Vorlaufweg beträgt 2 mm, die Betätigungskraft am taktilen Punkt 55 cn. Anschließend soll sich die Schaltkraft auf 40 cn einpendeln.

Auf das PTFE-Schmiermitel der Community-Version verzichtet Cherry bei den MX Ergo Clear. Stattdessen kommt ein High-Performance-Fett zum Einsatz. Dieses soll eine reibungsarme und zuverlässige Langzeitschmierung gewährleisten. Cherry gibt eine Garantie auf 50 Millionen Betätigungen ohne eine Veränderung des Tipp-Gefühls.

Cherry wird die neuen Switches in mehreren Versionen anbieten: Als RGB- und als Non-RGB-Version. Beide Modelle gibt es zudem mit Schnappbefestigung im Rahmen (3-Pin) oder mit Fixierzapfen in der Leiterplatte (5-Pin). Die Cherry MX Ergo Clear soll es bei allen offiziellen Vertriebpartner geben, sie sollen aber auch in kommenden Tastaturmodellen Verwendung finden.