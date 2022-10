Werbung

Dell hat mit der MS700 eine neue Bluetooth-Travel-Maus der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Eingabegerät ist insbesondere aufgrund seiner Bauform ein Hingucker bzw. eine Besonderheit. Der hintere Teil der bogenförmigen Maus kann gedreht werden. Dadurch ist der Nager wesentlich flacher und lässt sich so leichter transportieren beziehungsweise verstauen. Zudem wird die Maus durch den Mechanismus ein- sowie ausgeschaltet.

Insgesamt können bei der MS700 bis zu drei Geräte hinterlegt werden. Entsprechende Status-LEDs auf der Unterseite lassen erkennen, welches Gerät mit der Maus verbunden ist. Die Laufzeit der im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batterien (2 Stück) ist mit bis zu zwei Jahren angegeben.

Mit zwei Buttons und einem Scroll-Touchfeld kommt die MS700 auf ein Gewicht von 57 g. Die Empfindlichkeit lässt sich auf bis zu 4.000 DPI einstellen. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass die Anpassungen lediglich mit Hilfe des Dell Peripheral Managers vorgenommen werden können. An der MS700 selbst ist dies nicht möglich.

Aktuell gibt es noch keine Informationen zur Verfügbarkeit in Deutschland. Dell liefert die Travel-Maus derzeit nur an Kunden in den Vereinigten Staaten aus. Die MS700 kann im Dell-Shop mit einer Garantie von drei Jahren für rund 65 US-Dollar bestellt werden.