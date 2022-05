SilentiumPC: SPC Gear präsentiert neue kabellose Lix-Gaming-Mäuse

SilentiumPC hat unter seinem Gaming-Label SPC Gear zwei neue, kabellose Lix-Gaming-Mausmodelle vorgestellt. Die SPC Gear LIX Wireless und LIX Plus Wireless nutzen den 2,4-GHz-Funkstandard und verfügen über eine Anzeige am Mausrad, die einen Ladezustand von unter 25 % signalisiert. Um die Maus aufzuladen, muss sie einfach über das mitgelieferte USB-C-Kabel an eine Stromquelle angeschlossen werden. Das Kabel ist zudem mit Paracord-ähnlichem Material ummantelt. Die Maus kann während des Ladevorgangs wie gewohnt weiterverwendet werden.

Das Mausgehäuse verfügt über eine Wabenstruktur sowie über eine adressierbare RGB-Hintergrundbeleuchtung. Besagte LEDs wurden am Scrollrad, am SPC-Gear-Logo und an der Unterseite des Nagers verbaut. Hier befindet sich ebenfalls ein magnetisches Fach um den Wireless-USB-Empfänger zu verstauen. Die Beleuchtung kann über eine zusätzliche Software konfiguriert werden. Die genannte Struktur sorgt für ein Gesamtgewicht von 69 g inklusive PTFE-Skates.

Die LIX-Plus-Wireless-Maus nutzt den PixArt-PAW3370-Sensor, während die LIX Wireless auf den PixArt-PAW3335-Sensor setzt. Beide wurden laut eigenen Angaben speziell für den Betrieb von kabellosen Mäusen entwickelt. Die Sensoren bieten DPI-Einstellungen von bis zu 19.000 bei der LIX Plus Wireless und 16.000 DPI bei der Lix Wireless. Zudem ist die Reaktionsgeschwindigkeit mit 10,16 m/s angegeben. Spieler können außerdem die LOD (Lift-Off Distance) zwischen 1 mm und 2 mm einstellen.

Sowohl die SPC Gear LIX Wireless als auch die LIX Plus Wireless sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei der normalen Version bei rnd 49 Euro. Für die Plus-Variante der SPC Gear LIX Wireless werden knapp 60 Euro fällig. Die Herstellergarantie beläuft sich auf zwei Jahre.