SPC Gear GK650K Omnis Full-Size-Tastatur mit Handballenauflage

Unter seinem Gaming-Label SPC Gear kündigt der europäische Hersteller SilentiumPC die mechanische Tastatur GK650K Omnis an. Besagtes Keyboard besitzt neben einem Ziffernblock unter anderem eine Aluminiumabdeckung sowie ein Lautstärkerad. Außerdem ist eine Handballenauflage im Lieferumfang enthalten. Eine anpassbare RGB-Hintergrundbeleuchtung darf natürlich auch nicht fehlen. Laut dem Hersteller eignet sich die GK650K Omnis neben dem Gaming auch für die tägliche Büroarbeit. Zudem ist die GK650K Omnis mit den mechanischen Switches Kailh Blue, Kailh Brown und Kailh Red erhältlich.

Neben der Anti-Ghosting- ist auch eine n-Key-Rollover-Funktion mit an Bord. Das Gesamtgewicht beläuft sich laut Datenblatt auf 1.154 g. Auf dem Schreibtisch nimmt die GK650K Omnis knapp 45 cm in der Breite sowie 21 cm in der Tiefe und 4,5 cm in der Höhe ein.

Die neue GK650K Omnis bietet verschiedene Möglichkeiten zur individuellen Anpassung der Tastatur. Die konfigurierbare RGB-Hintergrundbeleuchtung bietet diverse Farbkombinationen und 18 verschiedene Effekte. Dazu zählen neben einer konstanten Beleuchtung unter anderem auch ein langsamer Farbwechsel sowie eine Welle. Ebenfalls ist es möglich, die Farbe beim Betätigen einer bestimmten Taste zu wechseln. Die Konfiguration der Tastatur erfolgt über die SPC Gear-Software. Besagte Software bietet zudem einen Makro-Designer. Dank der zweistufigen Füße stehen drei verschiedene Positionen zur Verfügung. Die Verbindung des Gaming-Keyboards erfolgt durch ein abnehmbares USB-Kabel mit Typ-C-Stecker (1,8 m). Außerdem ist ein Keycap-Removal-Tool im Lieferumfang enthalten.

Die SPC Gear GK650K Omnis Tastaturen sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 80 Euro im Handel erhältlich. Die Garantie beläuft sich auf zwei Jahre.